Veraneo «in» o «out»

Lo más in del veraneo 2025 ya es la UCO y lo más out, la costumbre de leer. In: las fiestas con canotier y chaleco; ver comedias italianas de los setenta; poner a la venta online el Peugeot; jugar al parchís con los vecinos del adosado; la hora de los jazmines fragantes; el velamen del Juan Sebastián Elcano; los manuales de clase media; el filete ruso; las novelas duras de Simenon, menos duras; el meyba de siempre; la buena gente de buen humor; la estampida del voto de Junts; alegrarse con la humanidad de los otros; los ránkings de la tontería universal; las mecedoras de antaño; el cine de Hollywood sin experimentos; las verbenas con swing.

Out: las chancletas con etiqueta de marca; los pantalones de Ursula von der Leyen; la empatía colectivista; pedirle el horóscopo al ChatGPT; hacer dieta mediterránea; las coaliciones progresistas; meterse tanto con la señora Macron; las piscinas riñón; hablar de regeneracionismo en la sobremesa sin retirar los platos; los chiringuitos con rapero; los trenes de cercanías; la Renfe; el tuiteo político; los adulterios de barbacoa; el desdén brutal en la voz de Trump; querer rearmarse pero sin fabricar armas; el dialoguismo; no ponerle sal al gazpacho; las caídas de mandíbula de Pedro Sánchez; hacer jogging con la vista en el marcapasos; ser militante de lo que caiga; Revilla como árbitro de la elegancia política; añorar la Transición; olvidarse de la Transición; el buenismo teológico; el PNV; enviar anónimos a la Moncloa; ponerle marco dorado a los aforismos de Koldo; los partidos victimistas; confundir Corea del Norte con el Sur; citar tanto el Apocalipsis; colgarse en Instagram fumando un Romeo y Julieta de calibre grueso; la derecha sin ideas; recaer en las ideologías del siglo pasado; la época baja en calorías; ni tirar la toalla ni tirar de la manta.

In: volver al vodkatini; las toallas de playa de los años cincuenta; fumar a oscuras en la terraza; el melón con jamón; que exista un periodismo de exactitudes; el comisario Maigret visita Ferraz; las liturgias antiguas; el contranarcisismo; invertir en drones; casarse por la Iglesia en una ermita; el velero de unos amigos; escuchar a los demás; el look veraniego Grace Kelly; las buenas periodistas de ahora mismo; meter el tenedor en un arroz Parellada; los shows de drones; las horas calmosas del estío; que te toque el cuponazo de la ONCE; ir pensando qué votar a mediados del año que viene.

Out: la política sin carácter; llevar perilla; el verbo de Patxi López; la telerrealidad; el trumpismo de izquierdas; la presunción de inocencia; Zapatero en Caracas y Pekín; los tertulianos sabelotodo; proclamar que Sánchez ha pacificado Cataluña; el fin de la Historia; la dialéctica del y tú más; las bibliotecas como refugio climático; cortar el césped a las siete de la mañana; hacerse el progre con las cosas de comer; la prosa asténica; sentirse a gusto en la ignorancia; aplicar la IA a la fe religiosa; gastar dinero en el CIS. Siempre muy in: el helado de vainilla; totalmente out: las camisetas del último hippy de barrio.

