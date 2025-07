Despídase a tiempo

Pasajeros en la Estación de Sants de Barcelona. / EFE

El mundo está enfadado consigo mismo, molesto consigo mismo, indignado consigo mismo. El mundo está aturdido, atolondrado, el mundo necesita matar. ¿Cómo se encuentra usted? Sabemos que un material conductor es aquel que, por lo que sea, permite el paso de la electricidad sin resistencia alguna. Ahí están el cobre, el aluminio, la plata, el oro… Y bien, hay temperamentos conductores de la atmósfera de cabreo reinante. Están en las tertulias de la tele y de la radio, pero también dentro de nuestra vecindad, de nuestra familia, de nuestro grupo de amistades. Los tocas o les das la mano y sientes un calambre de malestar. Ignoro si están hechos de cobre moral, de aluminio mental, de plata ética o de oro espiritual, pero transmiten de un modo alucinante el mal rollo que emponzoña la atmósfera pública del país. Si usted está indignado, desindígnese, por favor. No se despreocupe, pero lleve la preocupación con sensatez. Y cuidado al utilizar el secador, tras salir de la ducha, con los pies mojados, porque también el agua del grifo es conductora de la electricidad. El silicio y el germanio son semiconductores, que ya sabe usted qué significa. Pero evite asimismo el contacto con los semiconductores del desasosiego. No vale la pena estar medio enfadado.

Sea usted de mantequilla, por ejemplo, o de nata, sea usted de vidrio o de cerámica, que no solo no transmiten, sino que aíslan. Aíslese en el buen sentido del término, o sea, sin dejar por eso de observar el mundo y de intentar comprenderlo. Distinga a los partidos que son excelentes conductores de la extrema derecha de aquellos contra los que los electrones del odio chocan y regresan al lugar de destino. No caiga usted en el cainismo. Renuncie a liquidar a los individuos que le caen mal. No sea como ellos, como los que le caen mal. Si no lo hace por decencia, hágalo por evitar la úlcera de estómago. El aparato digestivo es un conductor muy eficaz del mal humor. Y cuando el mal humor se asienta en el duodeno se convierte en un tumor. Muchas gastritis no son el resultado de la ingestión de un buen cocido, sino de la sobremesa posterior al almuerzo. Los temperamentos conductores de la irritación sociopolítica suelen aprovechar el momento del postre o del café para soltar sus descargas. Despídase antes de que comience a desatarse la tormenta. Y que tenga un buen día.