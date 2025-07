Mundial, decadencia y bilis

La oposición ha tratado de derribar a De la Torre estos 25 años con todo tipo de líderes: buenos, malos, mediopensionistas, tuercebotas o brillantes. No lo ha conseguido. Lo derribará el fútbol. Tal vez.

La decepción en Málaga es épica e histórica. Raramente se ha dado tanta unanimidad: Junta, Ayuntamiento y Diputación han actuado mal, y a ratos no han actuado, han hecho promesas que ahora se ven gratuitas y falaces y han pegado un gatillazo de los que hace época. El resultado es que Málaga no será sede del Mundial. Pero sobre todo esto ya se ha escrito mucho, aunque no estaría mal que se derramara aún más prosa crítica para que semejante torpeza no se olvidara pronto. No parece.

En cualquier caso, me interesa un ángulo de esta realidad desagradable y perniciosa para la autoestima de Málaga, que no consigue ser sede o traer un acontecimiento o expo ni por asomo ni por equivocación ni a tiros. La cosa es que si el fiasco de La Rosaleda y el Mundial instalaran en la ciudad de Málaga una sensación de fin de época, esto aceleraría en un lado (PP) los codazos y movimientos sucesorios para sustituir a De la Torre en la candidatura. En el otro (PSOE), algunos tendrían más deseo de ser candidato, dado que el que lo fuera tendría a favor un adversario con, tal vez, aroma decadente aun con un candidato que no fuera De la Torre.

Entre los socialistas, acerca de Dani Pérez hay tres opiniones recogidas por este cronista: «Se faja y se lo curra, van pasando los días y a lo mejor le suena la flauta y es candidato y alcalde». Y otra: «Hay que dejarlo para que se estrelle otra vez y así comenzar un proyecto nuevo tras las elecciones». La tercera postura es que hay que quitarlo ya pero no hay valor. Esta última se expresa eufemísticamente y escudándose: «Es que María Jesús Montero no quiere ruido». Otros posibles candidatos serían Josele Aguilar o Mariano Ruiz Araujo, no descartándose una candidatura femenina. Un abanico escaso que se ampliará.

En el PP ya sabemos que el alcalde coqueta (¿coqueteaba?) claramente con volver a ser candidato. Por él lo sería. Pero esto del Mundial cambia mucho las cosas y ya se habla de lo que antes no se hablaba. Se barajan Carolina España, consejera, con mucha agenda lunera y viernera en Málaga; Elisa Pérez de Siles, que de facto ahora es la dos, o incluso Elías Bendodo, al que nunca hay que perder de vista. No sabemos si hay tapados pero sí taimados. Y ambiciosos. Influirá mucho cómo se metabolice y circule la bilis que esto ha generado, la cual es un combustible que a veces engrasa y acelera cambios.

Suscríbete para seguir leyendo