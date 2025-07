Llega el género nunca bien ponderado de las entrevistas veraniegas distendidas. «Me encanta hacer el amor en mi yate oyendo las gaviotas». El adjetivo es importante: distendidas. Eso le dice el redactor jefe al becario: niño, que sea distendida. Eso le dice el director al redactor jefe: encarga ya las entrevistas distendidas, anda, hijo, que nos encajamos en septiembre y no tenemos ni una, por Dios.

Confesiones veraniegas

Las entrevistas veraniegas. El que suscribe ha firmado unas cuantas a lo largo de su vida. Y como lector, las adora. Bueno, adorar es excesivo. Me gustan. Es, a través de ellas, la hora de enterarnos de qué libro se llevaría a una isla desierta el concejal adjunto de Tráfico de Villanueva de las Rotondas; el momento de conocer cuál es la comida favorita de la presidenta de la Mancomunidad de Villa Ladrillo o de saber cómo le gustaría morirse a ese cantante que no sabe uno con lo mal que grita como no se ha muerto ya.

En las entrevistas distendidas veraniegas el entrevistado se abre más. Se abre hasta tal punto que cuenta cosas que no nos interesan: «Me hice un viaje en tren por Europa, de mochilero, y no me cambié de calzoncillos en diez días». O confiesa melancólico: «Este verano, ya sí, voy a leerme Guerra y paz». A ser posible de un tirón. Y desconectar. Propio de un país con tendencia al enchufe: «Quiero desconectar», proclama el prócer. Y no leer periódicos. Como si los leyera alguna vez. «Me voy a ir a una playa desierta aunque solo sea unos días», responde un ministro. Como si pudiera sobrevivir alguien unos días en una playa desierta, como si no se estuviera bien en una playa pero con chiringuito, duchas, hamacas, servicio de bebidas en la orilla y cuerpazos dignos de ver paseando por la arena. Y el que vende los helados.

Fulanita nos recibe relajada en su casa de verano, escribe el revistero como entradilla a la entrevista a esa actriz que parece vivir en un verano permanente. Con su pareo y su pamela y su caída de ojos y ese cóctel sin alcohol en vaso de Martini al borde de la piscina. Todo para confesar: «Me puso los cuernos doce veces pero era un caballero». Sin que falte la respuesta «descansar» a la pregunta de ¿cuáles son sus próximos proyectos?

«Me pirra en verano comer callos con garbanzo en chándal bebiendo Fanta frente a la piscina», atestigua ufano ese subsecretario o incluso secretario de Estado deseoso de dar una exclusiva al entrevistador, que ya se ha leído cien entrevistas con ese personaje y no sabe qué más puede desvelar de él. Que para la ocasión se ha puesto camisa blanca de lino. Con las piernecillas muy blancas. ¿Qué prefiere el mar o la montaña?

