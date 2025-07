Un Superman sin patria ni redes ante la España atrincherada de Torre Pacheco

El nuevo Superman de James Gunn aterriza en nuestras pantallas, y con él, una paradoja. Este hombre de acero, quizás el más vulnerable que hayamos visto (tiene el record en recibir más golpes), pide ayuda constantemente, incluso a su perro. Un héroe que normaliza la vulnerabilidad llega a un país como España, donde la masculinidad parece medirse por la capacidad de intimidar y el miedo se palpa en el aire de Torre Pacheco. ¿Podría un héroe así, sin patria, sin ideología y programado con el deseo de no pertenecer, encontrar un lugar en esta sociedad? ¿Sería capaz de desactivar la «bomba de racimo humano» a punto de estallar en Torre Pacheco?

«Las Fuerzas de Seguridad siguen desde febrero la ofensiva ultra contra los migrantes», titulaba El Periódico, citando a Juan José Fernández. Especialistas en amenaza radical han identificado a Torre Pacheco como el ensayo más exitoso hasta la fecha de un plan de la extrema derecha para agitar algaradas contra inmigrantes este verano. Desde febrero, se ha seguido de cerca la preparación de estos grupos, cuyo principal argumento es la deportación de inmigrantes delincuentes.

El caso de Torre Pacheco, respaldado políticamente por Vox, no es un hecho aislado. Se vincula a un intento fallido en Alcalá de Henares el 4 de julio. Tras una violación atribuida a un extranjero, una constelación de cuentas ultras en redes sociales convocó una manifestación no autorizada. Aunque medio millar de radicales acudieron, la población local no se unió, y la convocatoria fracasó. En ella estuvo presente Núcleo Nacional (N+N), una evolución de Noviembre Nacional, surgida de las protestas ultras en la sede socialista de Ferraz en el invierno de 2023-2024. Las autoridades mantienen la vigilancia ante la escalada de estos movimientos.

Mientras los niños y jóvenes de Torre Pacheco anhelan la empatía de un Superman, Gunn nos ofrece un héroe que no grita «verdad, justicia y el modo de vida americano». Este Superman no tiene país, ni mensaje, ni siquiera una líbido marcada. Es un extraterrestre consciente de su extranjería, orgulloso de ser un cuerpo sin patria ni bandera. No busca imponerse pero sí integrarse; solo ayudar. Solo discute con su novia, no con los líderes políticos que encienden a las masas, y si tiene problemas, llama a sus amigos, también superhéroes.

En una España donde la alteridad se sospecha y se castiga, su mera existencia resulta incómoda. Torre Pacheco no es Metrópolis, pero tampoco Krypton. Es un municipio donde el miedo ha alcanzado una temperatura crítica, haciendo que incluso gestos de contención —como la mediación religiosa o la vigilancia sin arrestos— parezcan insuficientes. ¿Y si Gunn nos sugiere que, en este contexto, el héroe ya no es quien salva, sino quien no exacerba? Este Superman post-testosterona se mueve con discreción, sin deseo, sin proclama. Es la antítesis de la masculinidad que exige presencia, dominación y un pulso firme.

En tiempos donde el anonimato se criminaliza —los rostros cubiertos ya son motivo de sospecha—, Gunn nos recuerda que Clark Kent vive oculto, consciente de que revelar su identidad podría desatar el rechazo. Es un alienígena emocional, alguien que no busca ser aceptado, solo útil. Ese gesto, tan poco viril, tan poco «español» en su forma, es radical. Y quizás, revolucionario.

En España, donde aún perviven los ecos de la homogeneidad cultural como requisito para la convivencia, este Superman es una provocación: no representa nada salvo la voluntad de cuidar. No seduce, no pontifica, no amenaza. Y eso, en el ambiente cargado de Torre Pacheco, en estos días, es casi un insulto al orden establecido.

James Gunn parece responder al clima social español con una pregunta lanzada como un rayo láser: ¿es posible ser un héroe en la España actual sin ser «de aquí», sin ser «como nosotros», sin querer parecerlo? El cordón policial, las patrullas con drones y el consejo a los jóvenes de esconderse en casa no responden a esa pregunta. Solo la esquivan. ¿Qué pensarán los vecinos de Torre Pacheco al ver la persona mas poderosa del mundo sin capacidad de resolver sus problemas? Me tiene intrigado.

Suscríbete para seguir leyendo