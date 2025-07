Torre Pacheco: la venda antes que la herida

Hace un año, un joven de 17 años mató a tres niñas en Southport, desencadenando violentos disturbios en varias poblaciones de Inglaterra al circular por las redes que se trataba de un inmigrante musulmán que había llegado en patera. Axel Rudakubana era hijo de inmigrantes de Ruanda, sí, pero había nacido en Cardiff y ni siquiera profesaba esa religión.

Poco antes, en Dublín, un ataque con cuchillo en una escuela atribuido a un inmigrante argelino provocó la quema de un edificio con refugiados y asaltos a propiedades de migrantes. Luego se supo que el atacante se había nacionalizado hacía años.

A principios de mes, en Alcalá de Henares, hubo protestas cuando corrió la noticia de que una mujer había sido perseguida por «diez inmigrantes ilegales» del Centro de Acogida, vinculándolo a una agresión sexual un año atrás por la que fue detenido y encarcelado un joven maliense de 21 años.

Los sucesos de Southport, Dublín, Alcalá y, este fin de semana, Torre Pacheco tienen elementos en común: se amplifican de forma selectiva incidentes reales o rumores para construir una narrativa contra los migrantes; se cogen hechos aislados, se exageran y se distorsionan a través de las redes apuntando a los migrantes como una amenaza y reclamando una política de remigración.

La difusión de bulos, las protestas organizadas y los discursos polarizantes crean un clima de hostilidad para justificar la necesidad de deportar a miles de personas, obviando que muchos son españoles y no hay donde expulsarlos. Las Fuerzas de Seguridad del Estado ya esperaban una campaña de altercados contra migrantes este verano, por eso se entiende menos que no se actuara con mayor rapidez en Torre Pacheco. Quedarse en el buenismo y no atender a lo que sucede en los barrios es alimentar un caldo de cultivo que algunos quieren aprovechar. «No podemos tolerar que en nuestros barrios los delincuentes actúen con impunidad», ha dicho el alcalde de Torre Pacheco para exigir a Marlaska que ponga la venda antes de que haya herida.