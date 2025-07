Gentrificación no es un nombre de señora

En 2010, al poco del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, un colectivo artístico denunciaba los procesos de elitización que expulsaban a los vecinos de barrios históricos en Bilbao, Gijón, Madrid, Valencia y Lisboa. Los del Raval veían las tiendas de toda la vida cerrando ante sus ojos. Los alquileres se disparaban. Franquicias, carcasas, pan de plástico y café a tres euros. «Compro piso en esta finca, de particular», caligrafías azules impostaban en el buzón. ¿Gentriqué? Gentrifugación, Pepi, como la lavadora. Aparte, señora, que viene el mercado. En la jerga inmobiliaria decían pisos «con gusano». La centrifugadora arrancó a 400 revoluciones como los 400 euros de la renta mínima de inserción. Al sinhogarismo. Luego giró a 800, los de la pensión. Quince años más tarde, vuela a 1.200, los del salario mínimo. El fenómeno ha alcanzado a la menguante clase media y, en consecuencia, a la atención de los medios. Para el grueso de la población se trata de una fuerza natural, como las mareas o la aurora boreal. Pero hay quien cree que pueden hacerse las cosas mejor: detener el ciclo de lavado y reclamar el suelo. Todo público, defendía Oriol Bohigas. El suelo, el aire, el sol y el agua, como la sanidad, la educación o la justicia son cosas demasiado importantes para dejarlas en manos privadas, decía. Igual que la vivienda. Pero dónde vas anarquista, tú buscas sangre. Como si la jornada de ocho horas, las vacaciones, el voto de las mujeres o la ridícula idea de que los negros son personas se hubieran logrado con un por favor.

¿Qué podemos hacer para que nuestros vecinos, los que han construido la identidad de las ciudades de este país, de mi barrio y del de usted, se queden con nosotros? ¿Cómo podemos seguir ayudándonos a subir la compra, regar las plantas, cuidar a los críos, bajar al perro y fiarnos en el colmado hasta el lunes?

Con serias dificultades. Los pisos ya no son lugares para vivir. Se han convertido en assets, activos financieros, soporte de movimientos económicos estratosféricos, que negocian muy por encima de lo municipal, lo autonómico y lo estatal. Patrón oro y garantía de crédito transnacional, la piedra no abriga solución mágica contra la gentrificación. Pero puede repartirse mejor la actividad. Sobre todo el turismo. Reclamar derechos a unos poderes municipal, autonómico y estatal hoy alineados y supuestamente progresistas. Afiliarse al Sindicato de Inquilinas. Saben lo que hacen. Promover cooperativas y otras fórmulas de vivienda alternativa. Fiscalizar al rentismo: ni un piso ni un solar vacíos en la ciudad que pagamos todos. Agotar la edificabilidad: ¿Almacenes, talleres o aparcamientos en planta baja en tu barrio? Para arriba. ¿Equipamientos públicos? Lo mismo. No estamos aquí para malgastar servicios, parques ni transportes colectivos, señorías. ¿Expediente de ruina? Tanteo y retracto. ¿Hemos conseguido comprar un patio? Cinta de vivienda perimetral para mayores en planta baja. Ya cerrarán ellos por la noche. Y fijo que riegan. n

