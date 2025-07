El otro día, Elías Bendodo, alto dirigente del Partido Popular, mostró una ligera y sutil discrepancia con el asunto de que Málaga renunciara a ser sede del Mundial. Normal. Nadie en su sano juicio crítico puede contemporizar con la cagada monumental de las administraciones dueñas de La Rosaleda. Eso -opinar de un tema tan malaguita y apelar a la autoestima de la ciudad- tal vez lo sitúa otra vez y más como posible apetecedor de la candidatura a la alcaldía malacitana. Puntada política sin hilo no da. O simplemente es que un periodista le preguntó y él respondió y no hay más. Con todo, esa grietita de discrepancia dice mucho; Bendodo incidía en esas declaraciones en que Málaga debe ser siempre ambiciosa ¿No lo es ahora?

Claro, porque ahora la cuestión es la siguiente: no hay remodelación de La Rosaleda para tener un estadio de primera y mundialístico, no hay ampliación, por si hiciera falta, del Estadio Ciudad de Málaga -para un concierto de Jennifer López en Fuengirola levantan unas gradas para miles de personas y se quedan tan anchos- en la zona del Carpena y encima nos metemos en un debate sobre dónde hacer un nuevo campo. Que si Puerto de la Torre que si otro sitio. Ahora. Desesperante.

De la Torre dice que quiere estudiar un lugar más céntrico. Ya desde aquí le descartamos la Plaza Uncibay, la plaza de las Flores o el Muelle Uno. A estas alturas no hay dinero público para hacer el estadio, ni paganini (en fino: colaboración público-privada) que aporte pasta, ni emplazamiento para una nueva Rosaleda ni nada. No hay ni una maqueta, cosa que sí hubo otras veces. Estamos ante un nuevo camelo. Un ya veremos, un lo estudiaremos. Así irá pasando el tiempo. Y hasta quizás la prórroga. El fútbol es el talón de Aquiles de la autoestima de Málaga. Los esfuerzos inútiles conducen a la melancolía, si bien, alegrémonos del hecho de que hemos conseguido, y no era fácil, meter en una misma columna los nombres de Jennifer López y Paco de la Torre. Seamos ambiciosos.

