No aprendemos

En los últimos tiempos, Torre Pacheco se ha convertido en un símbolo de un problema mucho más amplio y preocupante: el auge de la ultraderecha, alimentado por el miedo y la manipulación, y la pasividad de una izquierda que no termina de articular una respuesta contundente. Mientras los discursos de odio señalan al inmigrante como el origen de todos los males, olvidamos algo fundamental: todos, en algún momento de la historia, hemos sido migrantes. El rechazo al diferente no solo es moralmente reprobable, sino que nos empobrece como sociedad. Y detrás de ese rechazo, además, se esconde un clasismo descarado: no se odia al extranjero, sino al pobre.

Es fácil señalar con el dedo a quien llega buscando una vida mejor. Es fácil culpar al recién llegado de la falta de trabajo, de la saturación de los servicios públicos o de la inseguridad. Pero esa narrativa es falsa y peligrosa. Los datos demuestran que la inmigración no solo no perjudica la economía, sino que la dinamiza: cotiza en las pensiones, sostiene sectores clave como la agricultura o el cuidado de mayores, y consume en nuestros comercios. Sin embargo, la ultraderecha no quiere datos, quiere chivos expiatorios.

Y lo más irónico es que España, un país que durante décadas exportó migrantes a media Europa y América, hoy levanta muros mentales. ¿Acaso no fueron nuestros abuelos los que cruzaron fronteras con una maleta de cartón? ¿No fuimos nosotros los que buscamos fuera lo que no teníamos aquí? La hipocresía es evidente: cuando el migrante es español, es un trabajador esforzado; cuando es marroquí, subsahariano o latinoamericano, es una amenaza. Detrás del discurso antiinmigración hay un clasismo descarado. Nadie odia al empresario extranjero que compra propiedades en Marbella, al futbolista millonario o al magnate ruso con cuentas en Andorra. El rechazo se dirige siempre hacia el pobre, hacia el que llega en patera, trabaja en el campo por un sueldo miserable o vive hacinado en un piso. Es el mismo desprecio que sufren los españoles pobres, porque el racismo y el clasismo son primos hermanos: ambos sirven para dividir a la clase trabajadora y desviar la atención de los verdaderos responsables de la precariedad. La ultraderecha sabe esto y lo explota. No les importa el bienestar de los ciudadanos; les importa el poder. Y para conseguirlo, necesitan un enemigo al que demonizar. Si antes eran los rojos, los homosexuales o los feministas, hoy son los migrantes. Pero el juego es el mismo: sembrar miedo para recoger votos.

Lo más frustrante en todo esto es la pasividad de una izquierda que, en lugar de unirse y combatir con firmeza estos discursos, a veces parece más preocupada por disputas internas o por no asustar al votante moderado. Pero el fascismo no se negocia, se enfrenta. Y para hacerlo, hace falta una alternativa clara: políticas de integración real, lucha contra la explotación laboral, denuncia de los empresarios que se benefician del trabajo precario de los migrantes y, sobre todo, pedagogía. Porque el antídoto contra el odio es la empatía. Recordar que nadie elige nacer en un país en guerra o en una economía devastada. Que nadie arriesga su vida en el mar por gusto, sino por necesidad. Que todos merecemos dignidad, sin importar de dónde venimos.