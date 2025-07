El interés particular

La Comisión Europea ha advertido al Tribunal de la UE que la ley de amnistía en España no responde a un «interés general» sino a un perdón de los políticos a sí mismos a cambio de la Investidura, algo que sabemos desde el primer día pero que está bien que sea Bruselas la que se pronuncie para dejarlo cristalino. A la vez, la Comisión mantiene que la amnistía ha servido para «ahondar en una profunda división de la sociedad». Es, por resumirlo, una cesión revestida de legalidad, justificada no por principios sino por necesidades: en este caso siete votos para investir a un Presidente mediante tratos con quienes, hace apenas unos años, fueron calificados de golpistas por los que hoy defienden su impunidad. No existe una visión superior en el Gobierno, ni una estrategia de reconciliación. Es retórica simple. En nombre del interés general, se intenta borrar el delito. Y en su nombre, además, se insulta al sentido común y la inteligencia.

El «interés general», invocado con la fe de los conversos, es una broma de mal gusto frente a las evidencias. Encarna exclusivamente a los autoamnistiados y al Gobierno que se ha beneficiado de la amnistía. También a los muñidores del perdón con la salvedad puntual de Santos Cerdán, quien, ironías de la vida, negoció el acuerdo y ahora está entre rejas por otros motivos. Personifica y retrata a una mayoría parlamentaria de frágiles eslabones unida por una necesidad aritmética antes que por una idea coherente de país. Pero no representa a los catalanes que no participaron en el proceso secesionista. Tampoco al resto de españoles, que creen que las leyes deben aplicarse por igual. No olvidemos que una democracia se basa tanto en el respeto de la Ley como en el uso que se hace de ella.

