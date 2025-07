Perfección, papaya y magreos

Varias personas, en un chiringuito de la playa de La Malagueta / Álex Zea

Lunes. Leo una deliciosa columna de Andrés Cárdenas titulada ‘Bastones antes que libros’ en la que narra su frustración al comprobar cuanta gente no se interesa por los libros. Como ya no sabe dónde meter tantos, ha adquirido la costumbre de ir dejando algunos por ahí para que alguien se los lleve. No hay manera. Dejó uno en un banco, volvió al cabo de mucho rato y ahí seguía. Fue a la frutería a depositar a conciencia junto a los tomates una novela, pero cuando se marchaba, tanto el frutero como la clientela le gritaron: oiga, oiga, que se olvida el libro. Y así un montón de veces. Cárdenas se pregunta qué será de sus libros cuando palme, lo cual es una pregunta que daría no para un libro y sí para un relato muy breve. Yo alguna vez he dejado a conciencia un libro en algún sitio. Pero sin que pudiera tener capacidad de comprobar qué había sido de él. En un AVE a Madrid dejé un libro de artículos de Julio Camba, en la esperanza de que alguien que viajara de Madrid a mi ciudad llegara con una sonrisa. También dejé en un aeropuerto uno que yo había escrito. A veces pienso en si ese libro mío llegaría a Noruega de manos de una joven sensible. O si nada más abandonarlo iría a la papelera gracias al celo y profesionalidad de un señor de la limpieza. Tal vez lo leyera un piloto, un hombre de negocios, un camarero o una señora con piedras en la vesícula y rizos de peluquería que iba a tomar un avión a Chile para asistir al funeral de un cuñado que veinte años atrás fue barajado como ministro de Exteriores de un diminuto país donde la papaya es venerada.

Martes. Muy al caer la tarde, que si se cae un poco más es la noche, llegamos a la playa. Mar en calma, moderado calor, chapuzón vivificante. Mirando al horizonte con la testa mojada y atisbando veleritos, querría tener un pensamiento lírico pero lo que tengo es ganas de una cerveza.

Hay que dejarse llevar a veces, aunque no tanto como para aceptar la oferta de montar en una moto acuática o ir nadando hasta una lejana boya. Echo en falta los hidropedales, animales mitológicos que en mi niñez se enseñoraban en las playas. Recuerdo un verano en el que vinieron unos parientes del norte y que se referían a los hidropedales como ‘pédalos’. No he vuelto a oír nunca esa palabra, pédalo, que ignoro si era un neologismo, un modismo o una intuición a la hora de nombrar algo. No es país para pédalos.

Miércoles. Me producen una mezcla de acidez y nostalgia esos programas que van enlazando trocitos de videoclips de hace décadas. Miguel Bosé, Boney M, Abba, Aviador Dro, Perales. Me fijo en las indumentarias, en los cuerpos sin pechos operados ni tatuajes, en la iluminación, en los peinados. Hay cosas antiguas que son asombrosamente modernas y gente que después de hacer lo que hace en un plató no sabe uno como luego salen a la calle. En este, la voz la pone Santiago Segura, que no sabe uno si cuando hacía de Torrente era en realidad un convencional y gris padre de familia o es ahora, que interpreta a un burgués cabeza de familia con jerseis de niño, bueno cuando en realidad es un torrentazo que al llegar a casa se ríe de todos nosotros mientras enciende un puro y se pega tres ventosidades. Muchas de esas canciones que van sonando están a asociadas a un recuerdo personal pero como eso puede conducir a pensar en la edad que ya va teniendo uno, me paso a First Dates que ahora, que lo han pasado a Tele 5, es una ordinariez que parece la isla de las tentaciones, incluyendo viejos rijosos locos por meterse en un jacuzzi para magrearse y que lo vea toda España.

Jueves. Tertulia en Canal Sur Radio con Paco Ramón, Stella Benot (Diario de Sevilla) y Quico Chirino (director de Ideal). Hoy toca Montoro. Aquel ministro que perseguía sañudo a cualquier defraudador, aquel súper héroe de Hacienda. Que nos ha salido presuntamente corrupto, alterando leyes para conseguir favores, propiciando trincalinas y chanchullos y fundando un despacho para traficar con influencias. Joder con Montoro. E iba dando lecciones. De fiscalidad.

Viernes. «La perfección no se alcanza cuando no hay nada más que añadir, sino cuando no hay nada más que quitar» (Saint-Exupéry).