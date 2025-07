Perseverar es de santos: la capilla de Doña Inés / L.O

En esta ciudad nuestra donde las modas duran menos que un otoño en Osuna, y donde lo nuevo –por el solo hecho de serlo– parece merecer siempre más atención que lo valioso, lo auténtico, lo que tiene raíces… que se pueda decir estos días que la Capilla del Puerto vuelve a estar abierta, restaurada y con una Virgen del Carmen presidiendo su interior, es, créanme, una anomalía feliz. Y no, no ha sido un milagro caído del cielo, aunque desde el cielo seguro que alguien lo ha aplaudido con entusiasmo: Inés Robledo Aguirre.

Doña Inés era una señora de Málaga de las que merecieron la pena. De las buenas de verdad. Tanto es así que, sin conocerla, es muy fácil encontrarse con referencias en muchos ámbitos sobre ella y siempre positivos con la bondad, la discreción y la constancia como elementos presentes en su devenir vital. Una de esas personas que, sin hacer ruido, son capaces de mover montañas, o en este caso, piedras. Porque esta capillita que se alza hoy junto al Muelle Uno no siempre estuvo ahí. Se levantó en el siglo XVIII rodeada por el mar, como abrigo espiritual de los hombres que a diario salían a faenar -cuando Málaga tenía puerto pesquero-. Después, por exigencias del desarrollo portuario, fue trasladada piedra a piedra al paseo. Y ahí estuvo, callada, cerrada, olvidada.

Hasta que un día, paseando con sus hijos, Inés se plantó delante de ella y pensó, como quien recibe una llamada sin palabras, que eso no podía seguir así. Y empezó su cruzada personal que acarrearía mil y un esfuerzos individuales en la búsqueda de un bien común. Porque si algo demostró Doña Inés con su ejemplo era que las cosas no cambian solas. Hay que querer, hay que moverse, hay que insistir. Como decía un Santo, «Comenzar es de todos; perseverar, de santos». Y eso hizo ella. Siempre con perseverancia, con educación, con ternura. Tocando puertas, escribiendo artículos, pidiendo reuniones. Sumando a otros a su causa. Como María Luz Aguilar-Galindo, Rafael Vidal o Francisco Cabrera. Como esas profesoras del Colegio Sierra Blanca que también se sumaron, discretamente, como solo se implican los que creen. Y Doña Inés sabía que las cosas no ocurren por casualidad.

Para escribir este artículo, leía a Pedro Luis Gómez allá por la pandemia hablando de este asunto en sus Horizontes y hacía una defensa maravillosa del poder de la causalidad como forma de mirar la vida frente a la casualidad. El azar tiene poco que ver con que una mujer descubra que el arquitecto que salvó la capilla del deterioro marino –don Enrique Atencia– fue el tío de su marido. O que conociera en una conferencia mariana a la periodista que le ayudaría a amplificar su voz. O que sus propios hijos, hoy hombres y mujeres ejemplares, educados en el amor al bien, al trabajo y a la ciudad, sigan en la brecha de la generosidad.

Y mientras, la campana de la capilla seguía muda. Hasta hace unos días.

Fue a media mañana, con el sol en lo alto del cielo del puerto, cuando volvió a sonar. Un eco inesperado, antiguo y nuevo a la vez. Un anuncio: la capilla, por fin, estaba viva otra vez. Restaurada con mimo y la siempre brillante vigilancia técnica de Pablo Pastor. Con una nueva imagen de la Virgen del Carmen –maravillosa, luminosa, obra de Juan Vega–.

Un proyecto de décadas donde han contribuido desde los trabajadores portuarios, estibadores, miembros de la Marina, del Puerto, del Real Club Mediterráneo, de Unicaja y hasta de Salvamento Marítimo. Todo ese tejido humano que sí existe, que hace muchas cosas, y que también es Málaga, aunque no lo veamos en los telediarios con pancartas y silbatos.

Y también, cómo no, gracias a instituciones que creyeron: la Autoridad Portuaria con Carlos Rubio al frente, y el compromiso firme de Myramar, con Miguel Rodríguez –otro malagueño bueno de los que no salen en los selfies– impulsando la iniciativa.

Todo esto –no lo olvidemos– para reabrir una capilla de apenas unos metros cuadrados. Un edificio pequeño, sí. Pero cargado de sentido. Porque no es solamente cuestión religiosa –o sí–, pero es también una cuestión de memoria, de respeto, de belleza. De saber que Málaga también es esto: una campana sonando otra vez después de décadas, una Virgen que regresa a su sitio, unos pétalos cayendo mientras los estibadores portan a hombros la talla entre aplausos y salves marineras.

¿Qué diría Inés Robledo si hubiese estado allí? Diría poco. Seguro que sonreiría, emocionada, mirando cómo se cumplía lo que tantos años había soñado y rodeada de su familia, nietos incluidos. Pero la providencia –ella estaba convencida de eso– obra con sus tiempos. Y aunque no pudo verlo con sus ojos, lo ve desde el cielo. Porque, como dijo a su amiga María Luz pocos días antes de morir: «No me gustaría morirme sin ver la capilla abierta de nuevo». La capilla ya está abierta, Doña Inés. Y no sólo físicamente: está abierta como símbolo de que las cosas, cuando se hacen bien, cuando hay constancia y fe –en Dios, en la ciudad, en los demás–, acaban sucediendo.

A veces me pregunto si estamos perdiendo eso, la capacidad de empeñarnos en algo bueno sin esperar rentabilidad inmediata. Hoy lo moderno es el cinismo, el escepticismo, la queja airada. Pero Inés Robledo y quienes la acompañaron nos recuerdan que hay otra manera de estar en el mundo. Que se puede servir sin salir en la foto. Que se puede luchar sin insultar. Que se puede creer en algo –una ciudad, una advocación o unas piedras con historia– y hacerlo realidad con amabilidad y perseverancia.

En la espiritualidad del Opus Dei hay una idea que resume esto: santificar el trabajo. Es decir, convertir cualquier empeño bien hecho –aunque parezca pequeño– en un camino de luz. Así vivió Inés. Así educó a sus hijos. Así luchó por una capillita de marineros que hoy vuelve a ser faro.

Y así, con una campana que suena de nuevo, esta ciudad nuestra le dice «gracias». Porque, al fin y al cabo, lo que realmente deja huella no son los discursos grandilocuentes, los bigotes señoriales y los papafritas ruidosos sino los ejemplos callados. Las personas que, como Inés Robledo, no se rinden nunca. Ni siquiera después de morir.

Viva Málaga.