El sastre del Estrecho

La UE se le vuelve en contra y es que es una niña traviesa y malcriada. Ahora, Bruselas asegura al Tribunal de la UE que la amnistía española no busca «el interés general». La cosa tiene más inri porque la UE era poco menos que el santuario de Lourdes para él. Pero ahí no para la cosa, en casa, el borrado de los EREs corruptos por parte del TC de Pumpido, a juicio de la Audiencia Provincial de Sevilla, encierra un peligro muy grave, un «riesgo sistémico de impunidad en la lucha contra la corrupción política, el fraude o la actividad ilegal que pueda afectar a los intereses financieros de la Unión y contra la corrupción en general». Esta amenaza se incluye en la cuestión prejudicial que estos jueces han decidido plantear ante el TJUE. Dos golpes, un jab y un uppercut. Y ya el colmo del incordio, los inspectores de Hacienda exigen la dimisión de Marisú, «es imposible aplicar la financiación singular catalana», dicen. Este es un crochet directo al rostro de la boxeadora, ya amoratada.

Pero en Torre Pacheco asoma la patita una pista. Me refiero a la emigración de Marruecos como herramienta de presión política por nuestro vecino del sur. Porque se han ondeado banderas del Reino. Conociendo otros intentos de presión, como la Marcha Verde, la toma de Perejil, la entrada masiva de miles de jóvenes en Ceuta en mayo de 2021, el espionaje de Pegasus y dejemos aparte otra fecha de la que ahora no quiero acordarme… sabemos cómo se las gasta, lo que pasa es que aquí este gobierno se hace el tonto, pero el que golpea le tiene cogida la medida, como un sastre a su cliente. El escritor árabe Taleb Alisalem habla de esto y más. Marruecos intenta controlar la diáspora -los imanes, a los que paga, son solo una muestra-, y en buena parte lo consigue. No todos obedecen sus consignas, claro, máxime si el líder islamista de la zona de Cartagena, residente en Torre Pacheco, está estrechamente vinculado con el partido Justicia y Espiritualidad marroquí, el segundo en votos, objetivo de interés, por tanto, para la DGED.

El caso es que en esta piel de toro hay muchos torrepachecos, el último (de momento) en La Isleta (Gran Canaria), donde la Policía Nacional activó el miércoles un plan especial después de que un individuo de 20 años y nacionalidad marroquí quemara a una menor tutelada con la que convivía en un piso okupa. Pero hay otros salvajes, esos de Deport Them Now, que llamaron a una «cacería».

Y si le preguntáramos al pueblo qué opina, ¿nos sorprendería? Hace bastantes años le escuché a Adolfo Suárez, en una rueda de prensa en el entonces Restaurante Antonio Martín, hablar de un hipotético referéndum sobre la monarquía que esta probablemente perdería si se hubiera celebrado entonces. Tampoco se le debe preguntar, añado yo, sobre los impuestos, porque no querría pagarlos; ni sobre ir a la guerra, porque no desearía mandar a sus hijos al frente, y no sé si la pena de muerte la implantaría en momentos tan calientes como los que ha vivido España con los etarras, cuyas amistades ahora algunos tanto procuran.

Por cierto, que los rusos ya están aprendiendo de los ucranianos a atentar en su territorio. Un pistolero disparó y asesinó en Kiev a Ivan Vorontch coronel del SBU.

Pero lo que más me ha subido la temperatura en este bochornoso julio ha sido la puesta en libertad de los dos presuntos acusados de matar a dos agentes de la Guardia Civil en Barbate al arrollarlos con una narcolancha en febrero del pasado año. Es tendencia.

Bueno, y algo habrá que decir de Cristóbal Montoro, imputado por, presuntamente, cambiar leyes para beneficiar a las gasistas. Solo apuntaré que el susodicho fue como ministro de Hacienda –en dos ocasiones que lo fue- indistinguible de cualquier socialista, tal es el mimetismo PP-PSOE en demasiados asuntos, aunque en corrupción este último aventaja sobradamente al primero. Pero, que no se nos olvide, casi todos nuestros problemas vienen de la educación. Lo dice Ramón Espejo, catedrático de Filología, «exigir esfuerzo en el aula se ha convertido en un acto subversivo». Luis de Góngora se expresaba así:

Ahora que estoy de espacio

cantar quiero en mi bandurria

lo que en más grave instrumento

cantara, mas no me escuchan.

Arrímense ya las veras

y celébrense las burlas,

pues da el mundo en niñerías,

al fin, como quien caduca.