Aranceles como tortazos

Mientras nos vamos de vacaciones nos caen encima los aranceles de Donald Trump como una dana que lo arrasa todo a su paso y seguro que a él le gustaría esta comparación. Un 30% a las exportaciones europeas sin contar otros tipos adicionales para ciertos productos harán imposible que vendamos nada allende el Atlántico, y se cargaría un negocio que mueve 2.300 millones de dólares diarios hasta un total de 870.000 millones anuales. Y aunque producen a Washington un irritante déficit de 200.000 millones, ellos tienen superávit en servicios con lo que el resultado final es bastante equilibrado. A Donald le irritan especialmente la «tasa digital» a las grandes corporaciones como Google o META que tanta influencia tienen en su administración (en un gesto amistoso o amedrentado, no lo sé, la UE la ha dejado en suspenso), y también le molesta el IVA porque lo considera erróneamente un arancel... y no será porque no se lo hayan explicado.

Le gustan tanto los aranceles que llegó a decir que era la palabra más bella del diccionario, aunque luego añadiera «Dios» y «Amor» para no escandalizar a sus bases evangelistas. El problema es que los aranceles no traen riqueza sino pobreza también para el que los impone porque al encarecer las importaciones provocan inflación, suben los tipos o impiden bajarlos, reducen el consumo, la inversión se contiene ante el empeoramiento de las perspectivas empresariales y eso hace caer el empleo. Con menos empleo y más incertidumbre sobre el futuro la gente ahorra más, consume aún menos y la pescadilla se muerde la cola. El famoso arancel Mott- Hawley agravó las terribles consecuencias del Crack de 1929 que tanta influencia tuvo en nuestra Guerra Civil y en la Segunda Guerra Mundial. Y aunque las circunstancias hoy son muy diferentes, lo esencial es que los aranceles no ayudan al comercio creador de riqueza que con el multilateralismo (liberalismo, democracia, reglas iguales para todos e instancias poderosas para la resolución de conflictos) nos han dado ochenta años de paz y prosperidad.

Ahora pasamos a una etapa multipolar de tensiones, luchas de poder y proteccionismo entre Estados y grupos de Estados que a corto plazo nos traerá inseguridad y reducirá el comercio y el crecimiento global. También augura la llegada de una política de poder en la que, como decía Tucídides, los poderosos harán lo que les convenga y los demás aguantarán como han hecho siempre. La ecuación se complica porque Trump aplica la geoeconomía entendida como el uso de instrumentos económicos y financieros para promover y defender el sacrosanto interés nacional como son de nuevo los aranceles, las barreras regulatorias, las devaluaciones agresivas, las compras dirigidas de activos extranjeros, y los controles sobre la exportación de tecnología, de energía o de tierras raras que es exactamente lo que estamos viendo estos días. El entorno presidencial incluso contempla cobrar a otros países por el privilegio de comerciar en dólares, obligar a comprar bonos americanos a países que disfruten de su protección militar, o castigar a los que no usen el dólar como moneda de reserva. O sea la presión económica al servicio de objetivos políticos del que puede ejercerla. Al fin y al cabo MAGA significa perseguir sin reparos todo aquello que haga a EEUU más fuerte, más seguro y más próspero. Y los demás que se apañen.

De esta forma, Washington impone aranceles a la UE para presionarnos y obtener mejores condiciones en la negociación en curso; del 50% a Brasil para que detenga el juicio de su amigo Bolsonaro por intento de golpe de Estado (supongo que para evitar analogías molestas); le impuso un 25% a Colombia para obligarle a recibir migrantes expulsados de EEUU; y ahora en un sorprendente cambio amenaza a Putin (y a quienes con él comercien) con aranceles del 100% si no firma una paz con Ucrania en cincuenta días. Son solo algunos ejemplos.

Lo peor es que regresa el uso de la fuerza en las relaciones internacionales que el Pacto Briand-Kellogg ya prohibió en 1928 y refrendaron luego las Naciones Unidas. Irán es la demostración más reciente. Por eso me parece que tiene razón Slavoj Žižek cuando afirma en A Quantum Theory of History que ésta no avanza en línea recta hacia un mundo mejor, sino que se asemeja a una sopa cuántica donde múltiples tendencias conviven y solo cristalizan momentáneamente en direcciones dispares que no tienen que ser las mejores. Y así nos va.

