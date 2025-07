La fallida Constitución de Benet

Corría julio de 1978, con la todavía párvula clase política democrática discutiendo la Constitución, cuando el escritor Juan Benet lanzo su propuesta personal, un texto de un solo artículo que dijera: A todo ciudadano español se le reconoce el derecho a fracasar. Una proclama en verdad rotunda y lapidaria, que impactó en algunas mentes aún no arrastradas al redil del sistema, que la hicieron suya antes de su entrada en vigor (lo que nunca sucedería) y se pusieron a intentarlo. Benet ya sabía cuál era el dragón al que se enfrentaba, al contraponer la ciudadanía libre y la amplia casta de funcionarios, que básicamente lo son para no tomar riesgos. Lo que Benet no podía sospechar entonces era hasta qué punto recrecería y se petrificaría la casta en todos las capas de la cáscara burocrática, local, regional, estatal y europea, hasta erigirse en uno de los factores decisivos del fracaso.

