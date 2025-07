¿Podríamos ser amigos Dani Rovira y yo?

Dani Rovira, en 'Vale la pena'. / Netflix

Después de ver el último especial de Dani Rovira en Netflix, Vale la pena, una pregunta me surgió: ¿Dani Rovira y yo podríamos ser amigos? C.S. Lewis decía que la amistad nace cuando alguien susurra: «¿Tú también? Pensaba que era el único». Y aunque no conozco a Dani Rovira en persona, y casi somos de la misma quinta, su monólogo removió algo en mí. No eran dudas sobre él, sino sobre quién fui, quién soy.

En Vale la pena, Dani Rovira se desnuda emocionalmente. Según leí en una web, este show, grabado en el Teatre Coliseum de Barcelona, mezcla carcajadas y lágrimas para recordarnos que la vida —y cada sentimiento— realmente vale la pena. Cuatro años después de su rompedor Odio, el malagueño regresa para transformar la tristeza, el duelo y la fama en pura dinamita humorística. La pérdida de su inseparable perro Carapapa sirve de hilo conductor, demostrando que llorar y reír no son polos opuestos, sino dos caras de la misma moneda emocional. Precisamente por eso, recuerdo que hace años, en otro show, Rovira dijo que odiar es de cobardes. Una afirmación que, desde mi perspectiva, no pude aceptar y negué rotundamente.

Dani, en cambio, revela los paisajes oscuros de la fama, esos caminos pedregosos por los que te obliga a transitar. Pero también expone algo más íntimo: que el amor al prójimo, al vecino, al amigo, a todo aquello que late a tu alrededor y te devuelve la luz, a veces se esconde donde menos lo esperas. En los animales, por ejemplo.

No es que yo odie a Dani Rovira. Es que yo soy de Ciudad Jardín, del Cortijillo Bazán, y esto siempre ha sido otro mundo. Nosotros teníamos otros problemas.

Hace cincuenta años, era casi las afueras de Málaga, tierra de olivares polvorientos y caminos sin asfaltar. Hace cuarenta, el barrio pegado a los Montes, donde el viento silbaba entre los eucaliptos y las farolas eran tan escasas como las aceras. Hace treinta, ya éramos extrarradio, ese limbo urbano donde el urbanismo llegaba a cuentagotas y el transporte público seguía siendo una promesa incumplida. Y ahora, en estos últimos veinte años, nos han convertido en ese lugar perfecto y tranquilo donde parece haber de todo… Aunque los que llevamos aquí toda la vida sabemos que las cicatrices del abandono no se borran con cuatro farolas nuevas y un carril bici (inexistente).

En mi barrio, a los niños nos enseñaban que si alguien te pegaba, debías devolver el golpe. Si no lo hacías, eras un cobarde —o algo peor, un «maricón»–. Así crecimos en los 80: entre inviernos oscuros, farolas que tardaron años en llegar y un transporte público tan precario que, hoy mismo, sigue pendiendo de un hilo (hace poco anunciaron que quieren cortar la única línea de autobús que nos queda). Así se forjaron nuestras masculinidades: en calles mal iluminadas y en una violencia normalizada, en esos otros tiempos que los viejos del lugar aún recuerdan con nostalgia torcida. Recuerdo los viajes de mi infancia: mis padres, convertidos en copilotos forzosos, dando indicaciones entre curvas y baches. «Gire donde ese almacén abandonado… no, no, ¡ahora recto!». Y al final del trayecto, la misma discusión de siempre: «Oiga, si le he tenido que guiar todo el camino, ¿me hará descuento, no? Se supone que los taxistas deberían saberse las calles, ¿por qué siempre se olvidan de la nuestra?». Nunca nos hicieron descuento. Pero esas discusiones con el taxímetro son, sin duda, uno de mis primeros recuerdos.

En mi infancia, los perros abandonados en el campo atacaban a los niños; era habitual oír a un padre o una madre decir que habían tenido que llevar a su hijo al hospital porque un perro le mordió. Los perros eran propiedad de la naturaleza, solo desde hace unas décadas se concibe en mi barrio tener uno en casa. No por falta de cariño, sino por tiempo y cuidado al animal que antes no se podía dar. Eran los amigos de la noche, protectores y vigilantes de fincas y, como en mi caso, de ventas donde pasar de noche caminando podría costarte un susto, ya que los dueños de los negocios dejaban a los animales en libertad, contaminando de miedo a todo el que se acercaba. De niño, y sin un gramo de maldad, andar de noche por algunos lugares no muy lejanos se convirtió en un acto de heroísmo. Los perros me odian, me han mordido y sacudido desde que era niño, otro escollo más en nuestra posible amistad, Dani. El éxito era una lotería, literalmente, la que le tocó a un vecino y se fue a vivir a una casa mata en el Palo, con su correspondiente latiguillo «Eso es otro barrio, amigo, eso es otra cosa», no sin antes invitar a todos y celebrar las nuevas porque el éxito era eso «celebrar, compartir y ojalá te toque a ti»-como decía el cojo que vendía Rápida... Otro escollo, Dani.

Ya he dicho de dónde vengo y cómo fueron mis primeros lienzos del mundo. Pasear de noche y escuchar a través de las ventanas abiertas gritos y bofetadas «tu harás lo que yo diga». He visto a hijos llorar en el entierro de sus padres, pero también los he visto en la intimidad alegrarse por lo mismo... Otro problema, Dani: el odio a veces cura. El odio es un sentimiento pegajoso y hambriento al que hay que echarle de comer todos los días. Hay lugares con reservas casi infinitas, y muchos de ellos los fabricamos nosotros mismos.

En este nuevo show, Vale la pena, hay muchos silencios incómodos, que él, conocedor de las herramientas adecuadas, solventa con notoria habilidad. Después de hablarnos de la muerte, la tristeza, los delirios de la fama y sus consecuencias, Dani también habla de que es un crack realizando el cunnilingus y de su profunda relación con los objetos que impregnan todo lo que ha amado.

Dani es bueno, es el novio que toda suegra querría para su hija o hijo; es buen chaval, noble, generoso y con buen trabajo. Pero aún así, sé que Dani Rovira no podría ser nunca mi amigo. No solo por ese runrún a cultura woke que desprende (ese «así se tiene que pensar ahora y si no lo haces estás ¡fuera!», muy de nuevas generaciones). Me refiero a este tipo de woke que no me hace gracia. La mezcla de hablar algo tan serio como la tristeza y la depresión con otros temas como su relación con las mujeres, y ese coqueteo con el «me molestan los fans pero tengo que aguantarme» no me atrae. No lo comprendo.

Rovira, en mi patio de colegio, sería al que habría que defender, el que nos hace gracia pero al que más veces preguntaríamos «¿cómo estás?». Sería el débil, un tipo que le caería bien a todos, alguien con recursos y buena gente; todo eso que no se nos permitió a muchos de nosotros. No es por ti, Dani, soy yo. Es que cada uno es de donde es. En mi barrio no hacía falta preguntar «¿tú también?», es que simplemente ya lo sabíamos.