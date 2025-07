'Reparto postal en Churriana', por Antonio Martín

Quede claro que esto no pertenece al Ayuntamiento, concejales de distrito, etc. Esto va de hacer lo que le da la gana, sin previo aviso, dejando a las personas tiradas.

Vivo en Churriana, barriada o distrito 8, y de buenas a primeras aquí ya no se reparte; ahora nos reparte Alhaurín de la Torre (pueblo). Nosotros, barriada, tenemos los mismos derechos y obligaciones que el resto, como es lógico.

Tengo confesar mi admiración por la capacidad tan grande que tiene de mantenernos, siempre en vilo; para qué emocionarnos, si experimentamos la agonía de esperar una carta de un médico especialista, durante semanas y cuando llega se te ha pasado la fecha en que te tenía que ver el especialista, poniendo en riesgo nuestras vidas. Realmente maravilloso, esto no tiene sentido, es como esas comedias que nadie entiende porque son totalmente absurdas. A mi marido y mi hijo, hoy, día 22 de julio de 2025, se les ha pasado la fecha, ¿y ahora que? Deberían ser ustedes los que tuvieran que arreglar el desaguisado.

Pero irónicamente todo tiene su lado bueno. Con esta comedia absurda que vivimos todos los días con ustedes hemos aprendido a practicar el zen, a tener resignación, a tener más paciencia que el Santo Job, a reírnos por no llorar, por ponerle un poco de sal a tanta barbaridad. Ya mismo nos darán el título de profesores de la paciencia... Pero ésta también se acaba.

Un mes sin recibir nada y cuando me llega son 20 cartas con una gomilla: 5 son de la Junta, del especialista, de las cuales dos se han pasado de fecha. Billones de gracias por sus atrasos y capacidades, gracias por poner en peligro la vida de la gente. Si hay falta de personal, no es mi problema ni el de nadie, meted más personal.

Cuando llamas por teléfono 20 minutos antes de su cierre no te cogen el teléfono; eso sí, te dan un correo para que te metas en el ordenador... A ver si todos nos enteramos de que todo el mundo no tiene Internet y de que muchas personas mayores no saben. Quiero que con carácter de urgencia Churriana, barrio de Málaga, nos vuelva a repartir y no Alhaurin de la Torre.

He de confesar y confieso que mientras escribo siento una enorme vergüenza ajena