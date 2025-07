Licenciados en mentiras

La diputada del PP Noelia Núñez, durante una sesión de control al Gobierno / EDUARDO PARRA (EP)

Habíamos alcanzado un consenso: se podía poner en el currículo «Inglés nivel medio». Era una mentira como una catedral. Como una catedral inglesa. O sabías inglés y lo acreditabas o si no sabías o lo chapurreabas y carecías de título oficial ponías «Inglés nivel medio». Todos tan contentos. Aquí paz y después glory. Vamos, que para pedir una cerveza y dar los buenos días te iba bien con el poco inglés que sabías y tu entrevistado podía pasar por alto esa carencia.

Pero de ahí hemos pasado a que nos hagan tragar con falsas titulaciones. Lo decía ayer en X la periodista Ainhoa Martínez: «Carecer de título universitario no te invalida para ejercer la política; mentir, sí».

Todo esto viene a cuento por el follón que ha liado y le han liado a Noelia Núñez, joven dirigente pepera a la que le han demostrado que mintió varias veces en su currículo. Tiene menos papeles que una liebre. Ha dimitido. No resistió la presión. No es licenciada en nada ni tiene un grado. Ni siquiera experiencia, que es un grado. Ahora a ver cómo se las compone en el mercado laboral.

Señores, hay que mentir con la edad, no con el historial académico. No queremos empollones pero mucho menos, mentirosos. En España, de toda la vida, el currículo se ha inflado. Será que ahora soplamos menos. Pero mentir e inventártelo es grave. Menos en la política, donde lo máximo que te puede pasar es que te saquen los colores. No descarten un movimiento a la contra: que se ponga de moda fardar de no tener estudios. Total, ya hay gente que con todo el desparpajo del mundo proclaman que no leen libros. Con el mismo desacomplejamiento que el que anuncia que usa suavizante para lavar la ropa de color malva.

La tal Noelia Núñez, de 33 años, aseguraba que había estudiado un «doble grado en Derecho y Ciencias Jurídicas de la Administración Pública». Ya que se miente se miente con adornos. Grado doble... Pero nunca precisó en qué universidades. Finalmente ha reconocido que no es verdad: «Ha sido una equivocación». Ahora se larga. Tal vez entienda la antipatía que pueda causar en un sector de la juventud, y no tan juventud , que se ha dejado el pellejo estudiando y que, aún así, ahora a lo máximo que aspira es a 45 metros cuadrados con un ‘mierdasueldo’ de mil y poco.

Tiene Noelia Núñez toda la vida por delante para que esto se olvide, para estudiar y sobre todo para no mentir, aunque en su partido creen que ha sido sometida a una cacería y por tanto a ojos de Feijóo habrá hecho méritos. Quizás la respequen como heroína. No descarten que la hayan dejado para septiembre.