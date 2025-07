El pitufo mixto es un clásico del desayuno en Málaga. / Arciniega

Nos están cerrando los bares de toda la vida. Tranquilos. No es nostalgia es incomodidad. Se pone difícil en el centro de muchas ciudades desayunar a lo tradicional, acodarse en una barra a tomar una cerveza sin que te obliguen a comer, merendar un café y una magdalena sin que te ofrezcan crepes inverosímiles o tostadas de aguacate.

Dónde irán todos los ecos de esas cientos de conversaciones que hemos mantenido en los bares de siempre. Resonarán por entre las paredes de modernas franquicias.

Ahora, en verano, millones de españoles regresan por unos días o unas semanas al pueblo. Pueblos que duplican o triplican su escasa población y donde sí hay bares reglamentariamente castizos, con su barra de aluminio, banquetas, la tele puesta con el Telediario, el menú del día y vermú con aceitunas. No con gildas a dos euros y medio la gilda. Bares donde te encuentras a la gente de siempre. Con la ventaja de que si no quieres ver a la gente de siempre ya saben dónde están todos y tú puedes esquivar el saludeo, el encuentro. Bares en los que, sin embargo, si quieres estar a la última en divorcios, partos, comuniones, ascensos, defunciones y negocios puedes acudir y empaparte de todo. Bares en los que, como estás de vacaciones, no tienes necesidad, como en la gran ciudad, de tomar decisiones: una cerveza es una cerveza y no ¿la quiere tostada, de barril, filtrada, en vaso de sidra, con limón, sin alcohol, en porrón, con maracuyá, en botella, con acompañamiento de la tuna albaceteña?

Si la lectura de esta columna le pilla en un bar de toda la vida defienda la posición, deje propina, diga que va a volver al día siguiente, asegúrese de que no hay un cartel de ‘se vende’ y considere un aviso, una red flag que se dice ahora, si le dicen que pruebe una exquisita variante de la tortilla de patata que estos días están preparando o que ya no hay albondigas con tomate. Están acabando con «el bar de abajo» que es una gran institución española. El sitio donde bajaba el padre a comprar tabaco, donde ibas para subirte a casa un bocata, donde te atizabas un cubatilla al final de la jornada. Entre los derechos fundamentales debería estar el de tener tu bar. Tu bar de confianza. Mañana te pago. Apúntamelo. Con sus cáscaras de gambas en el suelo.

¡Hay bote!, grita en este instante un joven camarero de bar de toda la vida. Bar de esos que tienen el periódico, que va de mano en mano y cuyo crucigrama resuelve un jubilado que bebe anís. Y para el que esos ratos cotidianos ahí son una propina vital.