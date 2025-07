Las fotos en las redes sociales fomentan una imagen distorsionada de la realidad. / ShutterStock

Mi madre sigue guardando las fotografías de su vida en una lata de té Pompadour que debe tener unos setenta años. Calculo que no habrá ni siquiera un centenar de fotos. Muchas son en blanco y negro y tienen formatos extraños (cuadradas algunas, minúsculas otras, con bordes troquelados…). En ellas aparece gente cuyo recuerdo ya únicamente permanece en la memoria prodigiosa de mi madre, que a sus noventa y dos años sigue reconociendo sin dudar a su tío Jesús, que murió tan temprano, y a su otro tío Andrés, ese a quien, según ella, me parezco tanto. Cuando mi madre ya no esté esas fotos las custodiaremos sus hijos, y probablemente después los hijos de sus hijos, quién sabe hasta cuándo. Pero es seguro que de alguna forma nos sobrevivirán y mantendrán la memoria de la familia cuando quizás ya ni familia quede, porque se hicieron en un tiempo y de un modo en que lo más importante era guardar para el recuerdo, detener el tiempo.

«Miro el instante que ha fijado la fotografía./ Ríes con la timidez de quien le avergüenza la risa./ Quince años que sujeto entre mis brazos,/ al compás del último disco robado./ Nada queda en ese trozo de papel, todo es alquimia./ Veo que es la prueba más veraz de que todo es mentira./ Esos rostros ya no llevan nuestros nombres./ Son dos máscaras perdidas en la noche», cantaba Luis Eduardo Aute en 1979. Ahí ya presagiaba que la vida finge en las fotos, sin siquiera imaginar lo que vendría después.

Ahora las fotos fingen la vida. En ellas y con ellas ocultamos las miserias de nuestra existencia, mostrando al mundo imágenes de una felicidad sin fisuras, absoluta y plena. Restaurantes maravillosos, puestas de sol en playas paradisíacas, pies entrando en un mar que se muestra cálido y amable… Todo es expuesto en el escaparate de las redes sociales para que el mundo lo vea. Pero es tan efímero, tan volátil (como todo lo irreal), que unos segundos después ya no queda nada, se ha disipado y otra imagen, que esencialmente es la misma, ha tomado su lugar. Y así una y otra vez, y a uno le parece que debe ser inmensamente fatigoso parecer, sin tregua, tan feliz.

Un reciente estudio publicado por Phototutorial asegura que cada día se hacen 5.300 millones de fotografías en el mundo, lo que significa que cada segundo se realizan 62.000 fotos, lo que viene a significar que cuando acabe este año la cifra anual alcanzará los 2,1 billones. Me pregunto cuántas de esas serán reales, cuántas mostrarán de verdad la vida, cuántas realmente serán memoria necesaria de algo.

Y me pregunto también cómo, de entre esa ingente cantidad de imágenes absurdas, vacuas y sin sentido que nos embelesan, emergerán las de los niños de Gaza muriendo de hambre.