La falacia de la adaptación

También llamada «falacia del francotirador», es un tipo de razonamiento engañoso basado en interpretar o manipular datos para apoyar una conclusión específica, ignorando toda información que lo contradiga o que no encaje en el patrón deseado. «¿Cómo no va a ser verdad si es lo que yo quiero creer?».

Así se maneja a las turbas dóciles que esparcen odio en forma de violencia alimentadas por la xenofobia y la aporofobia. A nadie en su sano juicio se le ocurriría reunir personal para ir a un seminario a apalear frailes porque algunos curas fueran condenados por abusar sexualmente de menores. A nadie se le pasa por la cabeza revivir pogromos contra judíos por lo que está sucediendo en Gaza.

Y sin embargo, tras lo sucedido en Torre Pacheco, por lo que fueron detenidos tres energúmenos que agredieron a un hombre de 68 años, algunos alentaron a acudir allí a «dar caza al moro». Un tropel organizado por Telegram que igual no contaba con que la mayoría de quienes allí viven y trabajan son de origen magrebí. Y por eso, tal y como llegaron, se fueron. Convivo en un barrio con mucha población extranjera y trabajo en una empresa en la que dos terceras partes de la plantilla no ha nacido aquí. España es mucho más humana y menos amnésica que los que dan lecciones según qué nacionalidad. Por eso señalan a algunos con no saber adaptarse a nuestro país; pero nunca son cataríes de Marbella, alemanes de Mallorca, ingleses de Canarias o rusos de Altea, delincan o no. Porque donde hay divisa, no entra el discurso racista. Y aunque hagamos menos ruido, somos infinitamente más quienes no compramos la soflama de quienes llaman al instinto de la barbarie.