Vidas falsas

Hasta cuándo pensaría Noelia Núñez, me pregunto, que iba a poder mantener su engaño sobre su falta de formación académica y su falsedad de la información aportada en varios organismos oficiales. Cualquier persona podría sospechar que la verdad saldría a la luz y más aún cuando se forma parte, nada más y nada menos, del núcleo duro del principal partido de la oposición en España. Así pues los únicos estudios que tiene terminados la ya ex diputada del PP es el Bachillerato y con estos estudios pudo dar clase en el área de la ciencia política, o colaborar al menos, en una universidad privada de impronta ultraliberal. Son varios los casos de ausencia de titulación académica que, en los últimos años, han afectado al PP. Recordemos el caso de Cristina Cifuentes y sus maneras fraudulentas de obtener un máster en Derecho Autonómico que la llevaron al abandono de la política, los problemas que también tuvo Pablo Casado con otro máster dudoso además de saberse que había terminado media carrera de Derecho en un verano y en una universidad privada cuyo rector sería nombrado miembro del Congreso General del Poder Judicial a instancias del PP.

Me pregunto también cuantas personas del entorno de Núñez, tanto en el PP como en el familiar y de amistades, sabían que Noelia Núñez no tenía terminada ninguna de las 3 carreras universitarias que, en diferentes ámbitos, había afirmado haber completado. Muy segura de sus posibilidades en la política debía estar como para continuar en la mentira año tras año. Imagino que el principal motivo debió ser el saber que fuera de la política y del paraguas del Partido Popular tenía muy difícil conseguir alguna clase de trabajo. Todos hemos leído ofertas de empleo donde no sólo se pide titulación universitaria y uno o dos idiomas, sino también experiencia en el ámbito empresarial.

Cuestión aparte es la amalgama de universidades privadas que en los últimos 25 años han surgido en la Comunidad de Madrid amparadas por el Partido Popular en detrimento de las universidades públicas y que ha sido una constante desde que el PP se hizo con el poder en Madrid hace 30 años. La intención del Gobierno de España de regular este enjambre de centros privados ha obtenido el ataque furibundo de la derecha por cuanto esta última sabe que el acceso a estas universidades privadas así como las posibilidades de ser profesor en alguna de ellas se consigue con unos estándares y requisitos mucho menores que en el ámbito público. Al lado de las universidades privadas clásicas, han surgido universidades privadas que son poco más que chiringuitos con rimbombantes nombres en inglés que son una escapatoria para los malos estudiantes cuyos padres pueden permitirse pagar matrículas de miles de euros todos los años y que suponen su única posibilidad de tener formación universitaria en España. Centros privados en los que los profesores no tienen que cumplir con los requisitos exigentes de acceso a la enseñanza que existen en la pública.

Otro caso muy sonado fue el de José Miguel Llorca, falso médico y ex alcalde del PP de Villajoyosa, que tuvo que dejar la alcaldía del municipio vilero en el año 2007 cuando se descubrió que de los seis años necesarios para licenciarse en la Facultad de Medicina sólo había completado el primero e incluso de eso hubo dudas. Llorca, que llegó a hacer una fiesta de licenciatura con su familia y amigos, o eso se dijo, ejerció la medicina durante diez años en una clínica privada que puso en marcha. Por aquel entonces yo vivía en Villajoyosa y antes de que se descubriera la verdad, Chemi, como se le llamaba en el pueblo, dio numerosos ejemplos de su condición de médico como en aquel partido de rugby celebrado en Villajoyosa en el que no dudó en lanzarse al campo a atender a un jugador contusionado regresando después de atenderle a la grada entre grandes aplausos y saludando como una estrella de cine. Como nieto, hijo y hermano de médicos que soy, así como tío de futuro médico, esta noticia me irritó en su momento. No me creo que los dos socios médicos desconocieran que Llorca no tenía ni idea de medicina. Por otro lado, cuando se supo la noticia, Llorca, hijo de un antiguo alcalde franquista también de Villajoyosa, adoptó un falso papel de víctima que de manera inexplicable fue asumida por gran parte de la población vilera. «Pobre chico», se dijo en el pueblo, justificando con ello sus diez años de engaño. Su bochornosa carta de despedida puede encontrarse en internet hoy día, en la que, por supuesto, se declaró víctima de una cacería personal.

Dada la complejidad legal y administrativa actual de la administración pública española en sus tres niveles, he sido siempre partidario de que aquellos que quieran ejercer un cargo público tengan, como mínimo, doce años cotizados a la Seguridad Social y titulación universitaria.

