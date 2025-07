Brisa: el festival que refrescó Málaga

Entrada al festival Brisa, en el dique de Levante. / L. O.

Esta semana se celebró en Málaga la quinta edición del Brisa Festival, ese invento musical que ha tomado el dique de Levante del Puerto y lo ha convertido, durante tres jornadas, en un escaparate de música pop e indie made in aquí. Yo no he ido –ni creo que vaya –, pues no soy yo muy de esas cosillas. Debo confesar que, cuando leo la lista de grupos del festival, me suelo reir porque no conozco a la mayoría. Pero es que, conforme avanzan los años, el asunto se va complicando aún más. Hay grupos que tienen nombres de muebles de Ikea y después ves allí a tantas criaturas cantando sus cosas que te das cuenta de lo fuerísima que está uno de ciertos asuntos.

Pero al margen de mis prejuicios e ignorancias de estas músicas, hay algo que me encanta de este proyecto: su denominación de origen. El Brisa es un producto concebido y gestionado por malagueños para malagueños. Se celebra en el dique de Levante, en pleno meollo de la ciudad. Esta edición ha vuelto a reunir a miles de personas que han bailado frente a tres escenarios instalados en los miles de metros cuadrados de una zona que, durante el año, no suele ser usada por la gente de aquí en líneas generales. El cartel es evidente que ha funcionado. Artistas buenos, de categoría -aunque no me suenen la mayoría- y un montaje en condiciones.

La identidad malagueña no se refleja solo en el kilómetro cero de la logística. El promotor Leo Mérida ha insistido en que el objetivo del festival es potenciar a los artistas locales y darles visibilidad junto a nombres consagrados. Este año, además, ampliaron el recinto con una zona de ocio y hasta un área infantil; algo impensable en los macrofestivales donde lo único infantil es el atuendo de más de uno y de una. De sus palabras se desprende también que las ventas de entradas han ido como un tiro y que, en su opinión, este cartel es el mejor de todas las ediciones. Los abonos se agotaron para el viernes y había cola para conseguir los de la última jornada.

Por cierto, este artículo no es una estrategia para que me inviten el año que viene. Lo escribo a toro pasado. Ya sé que hay gente muy suspicaz con estas cosas. En Málaga hay mucho talento, sí, pero también mucho detector de intenciones ocultas. Si uno elogia a alguien que ha montado algo con éxito, enseguida hay quien señala con el dedo. Lo escribo con gusto y desde la barrera pues lo que desarrolla Leo y los suyos es digno de admiración y reconocimiento.

Y ahora, a lo importante: la ubicación. En el Centro. En el Puerto. Sin miedo. Sin esconderse en un polígono con lanzaderas. Eso también me encanta. Que un festival se celebre en todo el meollo, en la Malagueta, donde se cruzan los que pasean, los que reman, los que buscan sombra y los que salen del trabajo con cara de viernes. Hay quien protesta, claro. Por el ruido, por el tráfico, por la gente… Algunos parecen añorar una ciudad desierta, silenciosa, sin atascos, sin eventos, sin alegría. Pues lo sentimos: esto es el mundo real. La ciudad está para disfrutarla. Para usarla. Para que suene la música, se vendan cervezas y se canten estribillos desafinados con los amigos.

Dicen que el ruido se escuchaba hasta en La Trinidad. Yo vivo más lejos y, sinceramente, me enteré. Pero… ¿y qué pasa? Hay cosas mucho más ruidosas en esta ciudad que esta historia. Y no veo que se movilicen tanto por ellas. Además, que se escuche es una cosa y que moleste es otra. Hay personas que viven en un bucle de ofensas que les acabará acarreando problemas estomacales y eso no es cosa buena.

Y es que este tipo de iniciativas generan escenas maravillosas que transmiten muchísima alegría: ver a la gente pasándolo bien. A raudales. Gente bailando, riendo, compartiendo, quedando con amigos, haciéndose fotos para Instagram y, en definitiva, generando recuerdos. ¿Eso no es suficiente motivo para apoyar algo? Vivimos tiempos de crispación, de malas caras, de quejarse por todo. Por eso cuando veo un mar de cabezas botando al ritmo de una canción (que no sé cuál es, pero da igual), pienso: algo estamos haciendo bien.

El Brisa Festival ha refrescado a Málaga en mitad del calor de julio. Ha traído música, encuentros, luz, alegría. Y aunque yo no haya ido ni tenga intención de ir, lo celebro. Porque esa es otra forma de participar: alegrarse por lo que hacen los demás, aunque uno no lo consuma.

Eso sí, si algún día quieren rozar la excelencia, que piensen en un cartel un poco más de mi gusto. Siempre Así, Los Romeros de la Puebla, una buena panda de verdiales… ¡Eso sí sería un auténtico festival y no lo que hace esta gente moderna…!

El Brisa refresca la ciudad. Que falta le hace. Y de paso genera actividad económica. Y cultural. Y dinero que se mueve. Y gente que trabaja. Y cobra. Y crea movimiento real del que interesa para nuestra tierra. Y encima con alegría e ilusión en quienes acuden allí.

Creo que toca celebrar que existan cosas así nacidas aquí. Y que haya gente valiente que se meta en estos berenjenales como es el caso de Mérida. Porque el resultado merece tanto la pena que al ver lo que consigue se da una cuenta que esta ciudad sí que merece la pena. Y mucho.

Viva Málaga.