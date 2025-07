Juego de humo y espejos

Un día de julio, el 17, de hace 23 años España recuperó Perejil. Fue la Operación Romeo-Sierra, que hoy no habría tenido lugar y que los marroquíes celebrarían. Pero sí tuvo lugar.

Después de ver la miniserie sobre la roca, me quedo con el resultado, ¿final?, y dos errores que, a mi parecer, cometimos. Primero, el militar de que los helicópteros (6 toros 6) se dirigieran desde El Copero (Dos Hermanas, Sevilla) a la base hispano-norteamericana de Morón, solo llegaron dos, pero bastó para que el amigo americano informara a Marruecos. Trillo ordenó que inmediatamente se desviaran los otros cuatro aparatos que estaban en vuelo hasta Facinas (Tarifa), antes de dar el salto del Estrecho.

El otro error, a mi parecer, fue el de Ana Palacio, recién nombrada ministra de Exteriores, ordenándole aquella tarde-noche al embajador español en Rabat, Fernando Arias-Salgado, que saliera del país ipso facto, lo que hizo por carretera hasta llegar a Ceuta. El embajador estaba vigilado, por supuesto. Por cierto, que cuando se le pregunta a la IA se equivoca en todo, quién era el embajador, donde hicieron escala los Cougar y los UH-1H, etc. Menudo futuro.

Después están las guerras domésticas, como la que libra Juana Rivas, que en 2021 fue condenada en firme por el Supremo nada menos que por un delito de sustracción de menores, ahora la Audiencia de Granada la imputa de nuevo por el mismo concepto, suma y sigue. Cuando escribo -viernes- no sé si un último subterfugio impedirá la entrega del hijo al padre, como manda la Justicia y el sentido común, aunque no lo crea Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia y otros glamures.

Pero el que debería llevarse esta semana el mayor vilipendio es el expresidente zetapé. A sus ya conocidas filias por la truculenta dictadura venezolana -que comparte con la podemia, Dios sabe si también algo más-, tiene el dudoso honor de haber contribuido a la liberación del triple asesino de Usera por un vomitivo acuerdo Trump-Maduro para que vuelvan a casa diez norteamericanos encarcelados allá. Un amigo me dibujaba el otro día a ZP como un endriago en un agradable almuerzo en El Guadarnés, en la estación de San Roque, donde también se regalaba el escritor Lorenzo Silva. Y nos reímos un poco de (no con) Marta Elena Feitó, ministra de Trabajo de Cuba, que dice que en la isla no hay mendigos, sino ciudadanos disfrazados de mendigos. Yoli tiene en quien fijarse para sus intervenciones públicas.

En fin, como a Marlaska le gusta el riesgo para sentir los efectos de la epinefrina por todo su cuerpo, el ministro contrató a Huawei para la vigilancia de las fronteras, lo que ha mosqueado, una vez más, a los USA y hasta a la blandita UE. Pero no solo, hay un contrato firmado con la firma china -que tiene obligación de facilitar toda la información que se le requiera a su Gobierno, comunista- para el almacenamiento de las interceptaciones telefónicas. Que el DAO de la Guardia Civil, el teniente general Manuel Llamas, esté encima de la UCO es otra medalla del ministro, que en su momento cesó al coronel Diego Pérez de los Cobos por negarse a facilitarle información judicial secreta. Hay quienes dicen sí bwana, y ascienden, como el general José Manuel Santiago que confesó en público, y sin rubor, durante una rueda de prensa en plena pandemia algunos trabajos que realizaban sus hombres para rebajar el estrés del Gobierno. Fue premiado con la jefatura del Estado Mayor del Cuerpo. Así se hace carrera y, como diría Arthur C. Clarke, todo indistinguible de la magia.

En fin, ya pasando Despeñaperros, lo del currículo (perdón) de la clase política andaluza, a imitación de toda la española, promete divertimento. ¡Ay, las malditas imposturas de unos y otros! Ya en casa, a Dani Pérez le molesta coincidir con Bendodo en eso de que nos ha faltado ambición con el Mundial 2030. De acuerdo, Dani, pero ahora que no te falte ambición y gana las próximas municipales, además, tienes el viento de cola con Marisú, toda una estrella en el firmamento del socialismo andaluz tras la fugacidad del pedazo de líder de Espadas.

León Felipe dejó escrito:

Por la manchega llanura

se vuelve a ver la figura

de Don Quijote pasar…

va cargado de amargura…

va, vencido, el caballero

de retorno a su lugar.

Cuántas veces, Don Quijote,

por esa misma llanura

en horas de desaliento

así te miro pasar…