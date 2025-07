La playa y los niños

Hay algo profundamente melancólico en una playa desierta. El mar, eterno e indiferente, sigue su ritmo, pero ya no hay niños que desafíen sus olas con esa mezcla de temor y valentía que solo la infancia conoce. Hoy, la playa se queda sola, y con ella, se pierde un escenario esencial de crecimiento, de descubrimiento, de vida. La infancia en la playa es un fenómeno efímero por naturaleza. Los castillos de arena, esas arquitecturas fugaces, son metáforas perfectas de la niñez: se construyen con entusiasmo, se defienden con pasión y, al final, el mar o el tiempo las borran sin contemplaciones. Pero ahí radicaba su belleza. La playa era el lugar donde los niños aprendían que las cosas no son para siempre, pero también donde descubrían que la alegría no está en la permanencia, sino en el acto mismo de vivir el momento.

El mar, por su parte, era el gran maestro de la valentía. Primero, con los pies en la orilla, mirando con recelo cómo las olas rozaban los dedos. Luego, poco a poco, aventurándose más allá, sintiendo ese vértigo dulce del agua hasta las rodillas, hasta la cintura. Cada paso era una conquista, un desafío personal. El mar no juzgaba, no reía de los miedos; solo estaba ahí, ofreciendo su inmensidad como campo de pruebas. ¿Cuántos adultos recuerdan esa primera vez que se atrevieron a saltar una ola, a flotar, a nadar hacia lo profundo? Ahí, en ese acto aparentemente simple, se forjaba un carácter. Pero algo ha cambiado. Las playas ya no están llenas de niños corriendo entre las olas o excavando pozos sin sentido. Ahora, los pequeños están encerrados, absortos en pantallas que les ofrecen aventuras virtuales, y los adultos han ocupado su sitio frente al mar. La infancia se ha vuelto estática, domesticada, y con ello, pierde algo esencial: la conexión con lo natural, con lo impredecible.

¿Qué consecuencias tiene esta pérdida? Sin la playa, sin el mar, los niños crecen sin ese espacio de libertad donde equivocarse no duele, donde el riesgo se mide en pasos y no en clics. La valentía ya no se ejercita con olas, sino con niveles superados en un videojuego. La resiliencia ya no se aprende al caerse sobre la arena y levantarse riendo, sino con reinicios automáticos de partida. Y lo peor: la soledad. Porque una infancia sin playa es una infancia sin camaradería espontánea, sin aliados ocasionales con los que construir trincheras de arena contra un enemigo imaginario.

La playa vacía de infancia y, llena de guiris es un símbolo de nuestro tiempo. Un lugar que antes hervía de vida ahora espera en vano a que los niños regresen. El mar sigue ahí, ofreciendo sus lecciones, pero ya no hay quien las escuche. Y mientras, los niños crecen entre cuatro paredes, sin saber lo que es sentir la arena bajo los pies al correr hacia el horizonte, sin conocer esa mezcla de miedo y emoción al ver una ola grande acercarse. Quizá algún día, los padres recuerden que la infancia no está hecha de algoritmos, sino de experiencias. Que el mar, con su inmensidad, enseña más que cualquier tutorial. Y que la playa, ese escenario efímero y mágico, sigue esperando para llenarse de risas, de carreras, de vida. Espero que la infancia vuelva a ocupar el terreno que le hemos usurpado los adultos con nuestra prisa y nuestras ganas de coparlo todo. Mientras tanto, las olas siguen llegando a la orilla, como lo han hecho siempre. Pero esta vez, no hay nadie que las salte.