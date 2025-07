¿Es el feminismo una cuestión de clases? 'Los 4 Fantásticos' tiene la respuesta

Vanessa Kirby como Sue Storm, en una imagen de «Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos». / MARVEL

El cine, como la vida misma, a menudo nos lanza preguntas envueltas en celuloide. Y Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos no es la excepción. Domingo. El C.C. Rosaleda, nido de sueños fugaces y palomitas, acoge en su Sala 1, Unión Cine Ciudad, el alboroto matinal de las 12.00 horas. La nueva criatura de Marvel, Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos, desata su torbellino visual. Al término, tras el purgatorio obligatorio de la escena postcréditos, la marea humana se derrama por los pasillos. Delante de mí, dos chicas jóvenes discuten, no sobre el villano de turno, Galactus, sino sobre la maternidad y el poder de decisión femenina encarnado en Sue Storm, la Mujer Invisible a la que Vanessa Kirby insufla vida. Su entusiasmo es tan contagioso como reflexivo. ¿Es Sue Storm la heroína que el feminismo espera?

Les sitúo. Galactus, el devorador de mundos, se planta ante Sue con una oferta macabra: la Tierra a cambio de su hijo nonato. «Si me das al niño, salvo tu mundo». Un dilema de los que parten el alma, propio de una tragedia griega, o de un tebeo de superhéroes, que para el caso es casi lo mismo.

Permítanme cierta digresión y observación, con ecos de un pasado no tan fantástico, a la situación de la propia heroína de Marvel. Este siniestro trueque resuena con un eco lejano, pero persistente, de nuestra propia historia reciente. Los años cuarenta en España, una posguerra que no fue ni dulce ni amable, dejó cicatrices que aún hoy supuran. Los niños de entonces fueron el eslabón más débil de la cadena, víctimas de una violencia soterrada, de un adoctrinamiento que asfixiaba el alma, de una miseria autárquica que los empujaba a los abismos.

España, sumida en una crisis económica que no levantaría cabeza hasta el 59, se desangraba. El mercado negro, los estraperlistas, el hambre que roía las entrañas, los maquis resistiendo en la sombra. Millones de españoles, la flor y nata intelectual entre ellos, se exiliaron huyendo de la bota de Franco. El país, arrasado, dividido, silente, se consumía en la penuria más absoluta. Esclavos de la tierra, del mar, de la mina, entre la hecatombe de los muertos por el hambre. Y la violencia interna, cruda y brutal, especialmente en las zonas rurales, lejos de los ojos curiosos de la comunidad internacional.

En ese paisaje desolador, muchas familias se vieron obligadas a tomar decisiones inauditas. Historias que, por desgracia, nos resultan cercanas. ¿Quién no ha escuchado aquello de familiares «más favorecidos» que otros? De niño, recuerdo las conversaciones sobre aquellos que se vieron forzados a entregar a algunos de sus hijos a parientes para, simplemente, sobrevivir. Mi vecina, por ejemplo, no se cansaba de hablar de su hermana Gloria, a quien su madre «mandó bien lejos para que fuera una persona de provecho». No siempre se trataba de hermanas entregando hijos a hermanas; a menudo, la necesidad dictaba que los niños fueran entregados no para una buena crianza, sino para aprender un oficio y traer algo a la mesa. Sin ir más lejos, mi propio padre, enemigo acérrimo de la escuela, fue entregado a un cabrero para que le enseñara el digno arte de vender leche de cabra. Historias de supervivencia, todas ellas.

Y si cruzamos el charco, la estampa no es tan distinta, aunque las circunstancias varíen. Steve Jobs fue dado en adopción; Nelson Mandela, tras la muerte de su padre, fue criado por otros familiares. La entrega de un hijo, por las razones que sean, es una constante en la historia de la humanidad.

Volvamos al celuloide y a la heroína de la discordia. ¿Es el personaje de Sue Storm un referente feminista, como clamaban las jóvenes en la sala de cine? Sin duda, su papel es complejo, cargado de matices emocionales y de una actividad frenética. Su embarazo y maternidad se abordan con sensibilidad, y su poder se revela como esencial para la salvación del mundo. Matt Shakman, el director de Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos, la describe como «la persona con mayor inteligencia emocional del planeta», y su rol en la Fundación del Futuro la presenta como una mujer con autoridad y visión. Asistimos a momentos de empoderamiento, donde Sue toma decisiones cruciales, incluso sacrificándose por su familia y el planeta. Su relación con Franklin, su hijo, trasciende lo biológico para simbolizar su poder cósmico y emocional. Vanessa Kirby, consciente de la complejidad del personaje, ha confesado que quiso evitar el estereotipo de «madre dulce», añadiendo matices oscuros y poderosos inspirados en versiones del cómic como Malicia.

Pero, ¿eso la convierte en feminista? Sue Storm no entrega a su hijo a Galactus para salvar la Tierra. No entrega al monstruo aquello que más ama para salvarnos a todos. ¿Por qué? Para las jóvenes de la sala, la respuesta es sencilla: porque es madre. Pero quizás, podríamos aventurar que su decisión se cimienta en algo más. ¿Acaso el hecho de ser una mujer con múltiples poderes, capaz de alterar cualquier realidad, con su propio piso y trabajo, socialmente bien posicionada (al fin y al cabo, es una superheroína), acompañada de tres hombres, y por qué no decirlo, del resto de madres del mundo, no influye en su elección?

No sé si el feminismo tiene cabida en el orbe de Marvel, donde los superpoderes resuelven entuertos que en la vida real se atragantan. Pero lo que sí sé es que en nuestra cruda realidad, más allá de los rayos cósmicos y los villanos intergalácticos, el feminismo sigue siendo, por encima de todo, una cuestión de clase.