Peperos al tren

Alcaldes del PP en el Cercanías / L. O.

Los alcaldes del PP, exigiendo su mejora, se subieron ayer al cercanías. Algunos, por primera vez. Como Francisco de la Torre, que lo confesó sin ambages. Hay días en los que uno solo escribe para poder utilizar la palabra ambages, que suena a piezas de tren que se van ensamblando y crujen. O a bollo de crema un poco basto, me pone dos ensamblajes y un largo de café con sacarina. De la Torre no tiene ya filtros ni falta que hace y a sus más de ochenta años no se había subido nunca al Cercanías, que cumple 50. Ahí se ve lo necesario que lo considera. Con motivo de tal efeméride, el PP organizó una alegre excursión con regidores de la Costa a los que subió en un vagón para visualizar mejor el asunto. Aunque sin llegar a parecer pulpos en garaje sí que quedaban un tanto raros ahí mirando por las ventanillas hechos un trasunto de ciudadano de a pie. Hasta queriendo emular al ciudadano de a pie van motorizados.

El Cercanías Málaga Fuengirola funciona mal y merecería seriedad por parte del Gobierno central, que invertir y tendría que prolongarlo y aumentar sus frecuencias. No llega a Marbella ni llegará (la alcaldesa que era la que más razones tenía para acudir, pasó y despreció la iniciativa), igual que no llega el frío en agosto ni llega el tercer hospital o no llegan las ganas de gazpacho en un día de invernal. No sabemos si el resto de alcaldes malacitanos y peperos son asiduos al Cercanías o les pasa como a De la Torre, que prefieren ir andando, nadando o en automóvil. El alcalde de Málaga parecía contento, como cuando uno monta en globo por primera vez. Lleva subido a un coche oficial desde que tenía veintitantos, lo cual no queda afirmado como reproche si no como admiración. Lo que sí extraña es que a un sociólogo, De la Torre afirma en sus currículos oficiales tener tal título, además del de ingeniero, no le haya interesado nunca montar en un tren de Cercanías y observar al personal; a las guiris jacarandosas, a los jóvenes oficinistas, al currela que va de la capital a la Costa, al estudiante benalmadense que acude a Málaga para ir a la Facultad. Conoce la ciudad como la palma de su mano pero descubre a estas alturas lo que es un Cercanías, que no le quedaba nada lejos.

Peperos al tren, gritó el revisor temeroso de que alguno se le colara sin pagar. Los alcaldes del PP se montaron en el convoy y se montaron una juerguecita en mañana laborable. Tienen que hacerlo más: sacar a De la Torre.

Ayer con su confesión demostró que le queda mucho por experimentar. Se subió, habló y acaparó la atención. Los demás iban en segunda.