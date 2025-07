La mirada de Clea

Pedregalejo, desde el aire.

Paseo por los carriles de Pedregalejo junto a ella. Bajamos por las calles Juan Valera, Corpus Christi, Ventura de la Vega; nos dirigimos por Juan Sebastián Elcano buscando Fernández Shaw, llegamos a Mariano de Cavia, Amador de los Ríos; giramos en Octavio Picón para dirigirnos y sentarnos en la terraza proverbial del Bar Centro. Observaba los árboles a su alrededor. Sus hojas verdes, amarillas, violetas, rojas. Me dijo que se ausentaba unos días para cambiar la ensenada azul de su infancia por la bahía verde olivo de su estirpe jiennense - no la creí-. Su mundo y sus recuerdos se consumían ante este trayecto con su belleza más que verdadera. Sólo había venido a revelarme, en este último momento, que había vivido con toda plenitud y se marchaba como si fuese una brisa. Sentía añoranza – me recitó con su mirada- de todas las ocasiones que había malgastado, que había dejado pasar, que había esquivado e incluso de las que nunca tuvo. ¿Debía padecer por no padecer? Envejecemos – me advirtió- , el fin se aproxima, y ya no queda tiempo que perder con los juegos de la memoria. En este instante no estoy contigo; debería haber partido antes y aquí no soy más que mi inherente demora –concluyó-. Clea conservó su rostro enmarcado en un halo de nostalgia que la mantuvo especialmente atractiva. Las risas, el caminar coqueto, su pelo negro acastañado la perfilaron como un ser quien emocionaba tras sus pasos, delatando un carácter reflexivo y serpenteante. Clea tiene color, evocación, ingenio, humor y poesía, como los protagonistas recreados en los sueños. Ella aportó sobre todo una dimensión de ternura en la vida de quienes la rodearon. Clea se marchó un sábado cálido de finales de julio. Con su última mirada me lo doy todo.