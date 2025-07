¿Por qué tiene que dimitir el fiscal general del Estado?

Desde que el presidente del Gobierno empezó a hablar del fango y de los pseudomedios a raíz de las maniobras judiciales contra su familia, el clima político en España se ha embarrado mucho. Los asuntos del entorno familiar son ahora casi el menor de los problemas de Pedro Sánchez aunque posiblemente son los que más le angustian personalmente. Los Ábalos, los Koldos y los Cerdán se entrecruzan con los Montoro. Y el potaje no hace otra cosa que alimentar al populismo. A nadie se le escapa que hay una simetría entre las denuncias a la mujer del presidente y la filtración de los datos fiscales del compañero de la presidenta de la Comunidad de Madrid y su presunto acuerdo con la fiscalía. En este fuego cruzado, ha prosperado el procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, precisamente por la revelación de ese preacuerdo. Y aquí estamos, enfangados. No solo Pedro Sánchez, Begoña Gómez, Isabel Díaz Ayuso y Alberto González Amador sino el fiscal que debería serlo de todos los españoles.

Todos los expertos coinciden en que García Ortiz debe dimitir tras su procesamiento. No hay que olvidar que la fiscalía es un órgano jerárquico y que nos podemos encontrar con que el fiscal general ordene al fiscal que interviene en el caso la petición de su propia absolución. Es insostenible. De hecho, el estatuto fiscal prevé que los fiscales que están por debajo de García Ortiz estén obligados a dimitir si son procesados como lo está siendo él. ¿Quién demonios hizo ese reglamento tan absurdo? Y además, el Gobierno, para proteger su independencia, no lo puede cesar. Tiene que dimitir. Parece un guion de Vox o de Podemos. Están pasando en España muchas cosas que no deberían haber pasado. Pero el resultado es que el fango, por activa y por pasiva, se ha convertido en el elemento predominante de la vida política y, lo que es peor, de la vida institucional. Unos sembraron el fango y los otros lo aprovechan para no dar explicaciones de asuntos de los que deberían darlas o para amparar a un fiscal que debería dimitir.

