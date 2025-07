Verano y elegancia

Desfile de moda flamenca de diseñadores malagueños, celebrado la semana pasada en la capital / Álex Zea

En verano hay una abdicación de la elegancia. Se hace uno mayor cuando espanta el pudor de enseñar las canillas y se afilia al pantalón corto que en algunas latitudes y deliciosamente siguen llamando short. Creo que «Bermudas» también está cayendo en desuso.

En verano hay que ir con la mayor proporción de carne al viento intentando no ocultar también la dignidad. Antes me fusilan que vestirme yo de criada, dijo Muñoz Seca, con la elegancia por bandera y la dignidad en lo alto cuando una de sus sirvientes le ofreció ropajes con los que pasar inadvertido antes de que lo capturaran y lo mataran. Uno se disfraza de niño, camiseta, pantalón corto y chanclas, sin que nadie lo persiga -si acaso lo persigue el mal gusto-, como único remedio para espantar la calor, el agobio, el sudor.

Lo que tiene de bueno el verano es que uno no puede aunque quiera, llevar chaleco acolchado. Ni corbata. La guayabera está volviendo con fuerza y ya no es una prenda de viejos, de cubanos, de hacendados o de nieto que roba al abuelo. Incluso hay algunas tiendas especializadas.

Nadie puede decir bufanda impunemente. Salvo Gómez de la Serna, que abrigaba con ella las greguerías. El bañador es un arma cargada de futuro y la camisa blanca noble de manga larga aguarda al fondo del armario esperando salir a inaugurar una mañana de otoño. Los guantes no siempre están a mano. Los calcetines tienen el mejor convenio y libran dos meses al año, en verano. Las chanclas nos igualan y hacen igualmente feo y torpe al arístocrata, al noble, al jovenzuelo o a la ingeniera nuclear.

La simplicidad es la clave de la verdadera elegancia dijo Coco Chanel, que seguramente se conformaría con un simple perfume caro y un simple vestido exclusivo y unos simples zapatos carísimos. Una columna sobre la elegancia en la que no se cite a Coco Chanel no es una columna elegante. La mitad de la belleza se compra en la farmacia pero a veces hay quien ni con todo el dinero del mundo sale elegante de una sastrería. Hay gente con sombrero a la que le gusta comer de gorra. Los hombres con sombreros se meten en engorros.

El estilo de un hombre no debe ser la regla del otro, afirmó Jane Austen, que sufriría un patatús al ver que ahora todos los adolescentes se cortan el pelo igual, al mismo estilo. El verano propicia torsos desnudos que no queremos ver y miradas poco elegantes cuando se nos pone a tiro una bella porción de carne sin ropa. Hay gente que no sabe vestirse pero que se desnuda con maestría. Las penas con lino lo son menos. O eso pensamos en frío.