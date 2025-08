Estampida agosteña

Agosto. La gran estampida. El agosteo, la agostidad, el calor y las ganas de huir se han instalado en nosotros y el que no puede hacer materialmente la maleta la hace mentalmente. El agua del mar nos aguarda como nos espera la montaña fresca, el camping de toda la vida o los destinos clásicos, si hoy es martes esto es Budapest. Hay un niño ahora metiendo el cubo y la pala en la maleta de su madre donde ya cabe un alfiler pero ni una chancla más. No te olvides la crema. No falta quien emplea más tiempo en la puesta a punto de su automóvil que en arreglar su cuenta corriente, presta a sufrir. Los números rojos son la sangre de nuestros ahorros, que ya no pueden más y van en continua hemorragia. Las vacaciones son una obligación, un estado mental, un hotelero haciendo números y una limpiadora que entra a trabajar a las seis de la mañana para adecentar día tras día la habitación de una familia que no conoce y que siempre deja restos de magdalena sobre la moqueta. Esta misma noche se iniciará un amor de verano en una verbena de pueblo pequeño con río; verbena llena de gentes de Vizcaya, Madrid y Sevilla que han colonizado la casa de los abuelos y que beben tinto con gaseosa mientras una orquesta resacosa toca temas de Danza Invisible. Agosto es el domingo del año pero aún es domingo por la mañana temprano. Las expectativas están intactas como lo están los ingredientes del gazpacho en la alacena. El gazpacho será realidad a la una y media de la tarde cuando zangolotinos que han pasado la mañana en la playa, la alberca, el río o la era lleguen sedientos y poniendo pegas. Me gusta con menos vinagre. El poeta tristón se ha pedido quince días de asueto para huir de su siniestra oficina y perpetrar versos en una casa rural por la que se ven las vacas, los ciclistas, carteros y adelfas. Al final de la jornada lleva más cervezas que folios y lamenta lo mal que va el wifi. El poeta tristón tienta por whatsapp a la compañera a la que el resto del año no osa dirigirse. La tienta para que venga y le haga compañía pero el check azul no aparece y la cerveza se acaba, el folio grita y a lo lejos se oye la música procedente de una casa con piscina. El futbolero cuenta los días que faltan para que comience la Liga y la telefonista de la residencia de ancianos lagrimea mientras oye la excusa de un hijo que no va a poder acudir a ver a su padre este mes tampoco. Unos adolescentes meten en el bolsillo unas manos que no tardarán en acariciar y ser acariciadas, la influencer busca un buen ángulo en la orilla y un friegaplatos de chiringuito reivindica más salario. Agosto va a explotar y es obligatorio gozar, huir, vivir sin moderación. O lo que sea.