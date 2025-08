Personalmente odio los linchamientos, es más, creo que son odiosos en sí mismos, sin falta de entrar en las supuestas culpas del linchado. Seguramente pesará aquí la muesca profunda de más de medio siglo de abogado, cuya seña primaria es defender al indefenso, una actitud que, para serlo «con fundamento» (como diría Arguiñano), debe ser previa incluso al cálculo de la legítima minuta de honorarios. En los linchamientos siempre hay una masa de linchadores, a causa de algo o, con frecuencia, cada uno con su causa, y un linchado que por la razón que sea no puede o no quiere defenderse. La desproporción entre ambos factores es la que hace posible el linchamiento, y en toda desproporción hay una injusticia per se. Entre lo mejor de nuestra cultura se encuentra la interdicción y condena del linchamiento, tenga base ésta en la justicia laica o en la religión cristiana (así, Juan, 8, 7-11).

