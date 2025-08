Málaga es cuidar sus barrios

Se le atribuye a Frida Kahlo lo de «Quiero hechos, no palabras; si quiero palabras, me leo un libro». La oposición municipal y asociaciones de vecinos exigen una limpieza más exhaustiva de Málaga. Mª Teresa Porras Teruel, concejala del PP y encargada de la limpieza de la ciudad, amenazó con denunciar a la oposición por vídeos falsos y «pagar campañas», ya que «las calles están limpias». Como si afirmar que nuestros barrios están sucios fuera un plan conspirativo. También señaló a los vecinos, insinuando por radio que los turistas son más limpios que los malagueños, porque «sólo hay que ver cómo está Marqués de Larios». Claro, baldee mi calle a diario y que la barran varias veces al día, verá lo limpia que estará. ¿Que hay incívicos? Sí, pero de ahí a arremeter contra toda la ciudadanía... Si se tiene esta responsabilidad, hay que remangarse y no culpar tanto. Y si se creyera su discurso, no iría a tres calles de su distrito y vuelta al coche oficial. Vaya barrio a barrio con las cámaras y grábese en las calles de Miraflores, Torcal, Portada Alta, Delicias, Santa Paula, La Luz, La Palmilla, San Andrés, Granja Suárez, Puerta Blanca... Ni va a denunciar, ni lo va a hacer, porque sabe lo que encontrará y no podrá seguir negando el estado de muchas zonas de los distritos. Tenga autocrítica, aparque la soberbia, saquen a concurso más plazas si es preciso y muestren un plan más ilustrativo de barrido, cepillado y baldeo que la deficiente información de la web ‘Limpieza de Málaga’. Es lo que haría de preocuparse por la salubridad urbana de todos. Como decía mi abuelo Paco, también «del río a la vía, y de la vía p’allá».