El derecho a la parsimonia

Le pregunto a Vindio sobre el tiempo, no el meteorológico, el tiempo en si. Lo que importa -dice- es dar con el de cada uno y que éste coincida con el de las cosas. A eso lo llama parsimonia. Le pregunto por qué importa y me dice que es cuando las cosas pueden verse una por una y con su propia combinatoria, porque vas a su paso. Le digo si no será cosa de la edad, que nos hace lentos. Responde que al revés, la parsimonia es un derecho, pero en el joven debería ser obligación, para que halle su punto entre la urgencia de raíz hormonal y la indolencia en que a esa edad se cae. Mientras no alcances la parsimonia, remata, serás como animal: activismo y gusto por lo súbito, por un lado, e indolencia, por otro; mira tu perro. ¿No será bueno -replico- estar a bien con ese estado natural?. Es bueno que respetes la naturaleza, no que regreses al estado de naturaleza, dice. Luego me despacha.

