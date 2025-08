La difícil tarea de ser Teresa Porras | ÁLEX ZEA

Hay políticos que caen bien. Hay políticos que caen mal. Y luego está Teresa Porras, que despierta ambos sentimientos a la vez, en la misma conversación, incluso en la misma persona. Es una política ya veterana, curtida en mil frentes, de esas que no necesita que la presenten en una Junta de Distrito ni en el pleno del Ayuntamiento. Basta con decir «Teresa» y todo el mundo sabe de quién hablamos. Y no siempre para bien.

Porque ser Teresa Porras en Málaga no es fácil. Es un oficio de riesgo. Especialmente cuando llevas en el retrovisor años al frente de los servicios operativos, limpieza, fiestas y un sinfín de asuntos que, o bien desatan el cabreo vecinal, o bien pasan desapercibidos. Es decir, lo más ingrato de la gestión. La trinchera municipal. El sitio donde nadie te aplaude, pero todo el mundo te señala.

Porras tiene carácter. Eso es evidente. Un carácter fuerte, sin filtros, a veces áspero, y otras directamente volcánico. Quien la conoce sabe que no tiene término medio. Y eso, en una sociedad que se escandaliza por un titular o un tono de voz, la convierte en un personaje político peculiar. A algunos les fascina su autenticidad. Otros preferirían que tomara un curso de comunicación no pre bélica. Pero lo cierto es que, guste o no, habla como le sale. Y eso, en el clima de guante blanco que pretende imponer cierta política moderna, es una anomalía maravillosa.

Ahora bien, el problema de fondo no es su tono, sino la gestión. Y ahí entramos en harina. La limpieza de Málaga se ha convertido —una vez más— en asunto central de la batalla política. De pronto, la ciudad parece vivir una plaga de basura jamás vista. Los vídeos circulan. Las fotos se comparten. Las declaraciones se repiten como un mantra: Málaga está sucia. Pero no sucia cualquiera, no. Sucia de forma alarmante. Pegajosa. Indigna. «De vergüenza», según algunos.

Y claro, una vez instalada la narrativa, ya es muy difícil matizar. Porque la limpieza es una de esas materias en las que cualquiera puede ejercer de experto desde su balcón. Basta con ver una papelera rebosada y tener móvil con cámara. Todo suma al relato. Pero ¿es Málaga realmente un estercolero? ¿Lo es más ahora que hace dos años? ¿Lo es más que Sevilla, Roma o Madrid?

Aquí convendría introducir una variable poco popular: la honestidad. Málaga no está impoluta, desde luego. Pero tampoco es ese vertedero que algunos quieren vender. Hay zonas más cuidadas que otras. Hay barrios donde los operarios se dejan la piel -suelen ser los más populosos- y zonas turísticas donde el ritmo no da para 24 horas. Hay puntos negros —todos sabemos cuáles— y otros donde se puede comer en el suelo si uno se viene arriba. Y sobre todo, hay una ciudad que acoge a diario a miles de visitantes, lo que multiplica los residuos y las exigencias.

¿Se podría hacer mejor? Claro. Siempre. Pero es curioso cómo se repite el mismo patrón cada cierto tiempo: se dispara la crítica a la limpieza, se señala a Limasa o a su versión actualizada, se invoca el caos y se pide una revolución. Luego llega el momento de tocar la estructura y ahí nadie quiere mancharse. Porras lo ha intentado. Con más o menos acierto, con formas más o menos diplomáticas, pero ha puesto el dedo donde duele. ¿Resultado? Protestas. Acusaciones. Huelgas. Y una sensación generalizada de que aquí todos quieren una ciudad más limpia pero que lo haga otro.

Porque si pones multas por no recoger excrementos caninos, eres un ogro. Si señalas que hay incivismo, es que insultas al pueblo humirde, llano y trabaadó. Si dices que se está limpiando, es que niegas la realidad. Y si simplemente gestionas en silencio, es que no haces nada. A eso se enfrenta Porras. A la política de lo simbólico, del tuit y de la anécdota elevada a categoría. Y claro, como no tiene precisamente vocación de hada madrina, lo lleva como lo lleva.

¿Hace todo bien? Ni mucho menos. Porras ha tenido errores, como todos. A veces, su vehemencia le juega malas pasadas. A menudo, parece más dispuesta a chocar que a convencer. Y en ocasiones su discurso peca de rigidez. Pero si algo no se le puede negar es que se enfrenta al barro. No delega el marrón. No pasa el balón. No desaparece cuando hay bronca. Eso, en un tiempo donde abundan los perfiles pulidos y políticamente asépticos, llama la atención. Genera reacciones. Y es digno de admirar.

En los partidos contrarios, por ejemplo, es habitual escuchar que su etapa está agotada. Que representa otro tiempo. Pero en voz baja, algunos de esos mismos políticos reconocen que ojalá tuvieran una Porras en sus filas. Porque tiene algo que no se compra en las formaciones de comunicación política ni se aprende en los cursillos de nuevas generaciones: intuición de calle. Ese olfato de política local que no se improvisa. Y ese saber estar en los lugares donde se cuece el voto. Porque si vamos a los datos, en sus radios de acción, el PP sigue ganando con solvencia. Y eso, más allá de lecturas simplistas, merece al menos una pregunta: ¿tan mal lo estará haciendo?

Y mientras tanto, ella sigue en su sitio. Gestionando todo eso que no, si no funciona, paraliza una ciudad. ¿La quieren fuera? No lo parece a tenor de los resultados tangibles electorales. Y todo ello sin ser precisamente una política que viva del aparato ni del escaño. Vive del día a día. Del contacto directo. De ese estilo a veces incómodo, pero casi siempre efectivo. Porque a muchos vecinos les da igual que se suba el tono si a la semana siguiente tienen su calle arreglada. Y eso, con ella, casi siempre pasa.

Hay quien piensa que Teresa Porras es parte del problema. Que representa una forma de hacer política que no es buena. Que su figura, con ese estilo a medio camino entre la jefa y la madre, ya no encaja en la Málaga que aspira a lo cool. Pero también hay quien opina que, precisamente porque es distinta, sigue resultando eficaz. Que en un ecosistema municipal donde muchos parecen piezas intercambiables, ella sigue generando una reacción. Sea buena o mala.

A mí me cae bien. No lo puedo remediar. Básicamente porque no se esconde. Porque asume los líos y los follones. Porque no se vende ni se achanta. Y porque, aunque a veces parezca que va por libre, lo cierto es que, a su manera, sigue ganando. Ganando el pulso de una política que necesita menos envoltorio fake y más gente con personalidad y que crean en lo que hacen. Puede sonar a frase de Mr. Wonderful pero es la pura verdad. Eso sí, de lo del líquido anti cera hablamos otro día…

Viva Málaga.