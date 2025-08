Faltan vecinos y barrios

Vivimos tiempos de conquista silenciosa. No hace falta que vengan con espadas o cañones; basta con que reserven un apartamento por Airbnb. Las ciudades se han convertido en mercados globales donde el turista es rey y el vecino, un estorbo. Yo lo he vivido en carne propia: antes, en mi edificio, todos nos conocíamos. Hoy, en mi planta, soy el único residente. El resto son maletas con patas, fiestas a las tres de la madrugada y puertas que nunca sabes quién las abrirá. Esto no es convivencia, es ocupación.

Es una maquinaria perfectamente engrasada que expulsa a los locales para convertir viviendas en negocios. Los alquileres se disparan, los vecinos se marchan y los que resisten se ven condenados a soportar un sinsentido: edificios que fueron diseñados para vivir se han transformado en hostales sin recepción. Pero lo peor no es solo la pérdida de comunidad, sino la imposición de un ritmo de vida incompatible con el descanso. Quienes defendían los pisos turísticos decían: «No pasa nada, son viajeros responsables». Mentira. Basta una noche con un grupo de borrachos gritando en el rellano para entender que aquí no hay normas, solo ganancias. Las administraciones miran para otro lado, porque el turismo es dinero, y el dinero siempre justifica el despojo. Jesús Bienvenido, en su comparsa de ese carnaval, Las Ratas, elaboraba una metáfora de una ciudad vendida. La letra, cargada de ironía, habla de cómo «los invasores» llegan para quedarse, aprovechándose de lo ajeno. Pues bien, eso mismo ocurre en nuestros barrios. Los inversores, muchos extranjeros, compran pisos para explotarlos turísticamente, sin importarles el vecino que lleva décadas viviendo ahí. Las «ratas» no son solo los turistas inconscientes, sino también los especuladores que convierten ciudades en parques temáticos. Y cuidado, no se confunda: esto no es xenofobia, es defensa del derecho a dormir. No es lo mismo un migrante que llega para integrarse que un turista que trata tu portal como si fuera un club. Tampoco es lo mismo un propietario que alquila su casa con normas que una cadena de apartamentos que ni siquiera sabe quién está entrando.

Los gobiernos autonómicos y municipales llevan años prometiendo regulaciones estrictas, pero al final priman los intereses económicos. Se limitan los pisos turísticos... pero solo en el papel. Se multa a los infractores... pero no hay inspectores suficientes. En mi caso, he visto cómo llamaba a la policía por ruidos y la respuesta era: «Es un piso turístico, ya sabe cómo es». Si denuncias, eres el amargado que no entiende la «modernidad».

La solución, a mí juicio, pasa por tres ejes. Prohibición total en zonas residenciales: los pisos turísticos deben limitarse y no invadir barrios de vivienda habitual. Sanciones reales: multas que duelan, vigilancia activa y cierre inmediato de pisos ilegales. Protección del residente: priorizar el empadronamiento y endurecer las condiciones para convertir viviendas en alojamientos turísticos. Mientras, los vecinos debemos organizarnos. Denunciar en masa, presionar a los ayuntamientos y no normalizar lo anormal. Que no nos vendan que esto es progreso. Progreso es poder dormir, es conocer a tu vecino, es que tu portal no huela a cerveza rancia y porro los domingos. Escribo esta queja escuchando a los invasores que tengo al lado llamarse a voces desde la piscina al piso jugando a marcopolo. Me sumo al gran Gago de Cádiz, «que no vengan».