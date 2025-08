Malhumor y frikis

Un plato de espetos de sardinas / L.O.

Lunes. Llega a la mesa un buen espeto, ¿qué más se puede pedir? Una cerveza. El calor da cierta tregua y este chiringuito de la periferia presenta media entrada, tranquilidad y camareros afanosos y amables. Se ve la mar. El dato es importante aún tratándose de un chiringuito. Hay chiringuitos que son armatostes con comedor lujoso dentro desde el que no se ve o no se ve bien el mar y la orilla. A eso hemos llegado: chiringuitos que podrían estar en Guadalajara, que no tienen la visión del agua como gran incentivo. Hay gente que no pide pescado los lunes. Yo creo que en verano se faena todos los días. Las sardinas parecen fresquísimas, como frescos son los que te cobran ocho euros por un espeto. En Huelin se está haciendo muy popular un establecimiento que oferta espetos a dos euros y caña a un euro. «Te sacarán más dinero por otro lado», razona implacable y certero mi hijo. Cualquiera sabe, aunque hacer la prueba sería tentador. A lo mejor se puede y son los demás los que nos engañan. O tal vez el espeto es de solo tres sardinas o la caña es muy pequeña. Hay un libro del año 2009 titulado Apuntes gastronómicos sobre la sardina iberoatlántica (Editorial Trea), de Miguel Arrieta Gallastegui que trae unas recetas muy curiosas. Se me ocurre la idea de escribir una frase por cada espeto que me coma en verano. Tal vez juntaría suficientes frases como para componer un relato corto. Si fuese un párrafo por espeto, o una frase por sardina, tal vez a final de verano tendría una novela. Tengo ganas de postre de momento.

Martes. Cafetería Los Pueblos, cerca de Atarazanas. Personal nativo, precios de toda la vida, desayunos de siempre. Y menú. En una mesa cercana, luego de pedir mitad doble y pitufo a la catalana, oigo como un hombre instruye a tres acompañantes en cómo pedir los cafés en mi ciudad. Me carga un poco ya el tema: algunos paisanos lo exhiben orgullosos como el gran hecho diferencial. Pues apañao vamos. En todos los lugares hay formas de pedir las cosas, de nombrarlas de manera diferente a cómo lo hacen en el vecindario de al lado. Me dan ganas de levantarme y decirles: a ver, señores, sombra y mitad. Solo necesitan saber eso. El sombra es más leche que café y el mitad lo dice todo su nombre. A lo mejor me contestan: si solo queríamos un cortado.

En Colombia al café negro lo llaman tinto. Ponme un tinto. A veces los españoles recién llegados al oír esto a las diez de la mañana entran en pánico. O en euforia. Hay ciertos lugares en los que pides media tostada y es una. Y en otros, al calimocho no le echan Coca Cola si no Fanta de limón. Me voy de la cafetería antes de que les empiecen a dar el coñazo con el concepto pitufo. Sí, un bocadillo pequeño para desayunar.

Miércoles. Hay que protestar por las obras. Hay que gruñir y expresar el cabreo y escribir sobre ello. Esos malhumores son quizás para algunos síntoma de envejecimiento, pero en mi caso no es así. Siempre he tendido a no soportar casi nada. De los humanos, de soportarlos, hablamos otro día. Ya dijo Larra que quien quiera amigos tiene que tener el valor de soportarlos. Javier Marías fue un gran cultivador del género literario ‘columna de señor cabreado por soportar obras’. Vivía en lugar céntrico de Madrid y le abrían una zanja un día sí otro no. Gloriosa prosa la que produce el malestar por el ruido. Ojalá colgaran del palo mayor a los que llevan moto con escape libre.

Jueves. Dice un columnista en X que lo largan de su periódico. Y claro, viene la reata de comentarios laudatorios. Las alabanzas y parabienes de gente sincera pero también de mucho cagatintas. Qué gran pérdida y tal. Te leeremos donde vayas y qué pena y bla, bla,bla. Cataratas de hipocresía. Como siempre ha pasado: hay más plañideras que compradores de periódicos.

Viernes. Primer episodio de ‘Superestar’ (que no superstar), serie de Nacho Vigalondo producida por Los Javis. La historia de la colección de frikis que acabaron (o empezaron) confluyendo en Crónicas marcianas de Sardá, que en la serie se apellida Sardana. Qué personajazo Margarita Seisdedos. Sí que dan para una serie. Deseando que Secún de la Rosa (Leonardo Dantés) entre más en acción. La que no voy a tener yo un mes. Buen agosto.