Lo de los currículums

Una persona entrega un curriculum en una feria de empleo / Gregorio Marrero

El circo mediático e institucional que avergüenza a España allá por donde se la cite parece no tener fin. Hace apenas unas semanas, varios políticos de distinta afiliación se vieron obligados a dimitir tras salir a la palestra que habían mentido en sus respectivos currículums. Pero claro, como lo poco espanta y lo mucho amansa, bien fuera posible que la sensación popular tildara de anécdota la trama de los currículums maquillados, habida cuenta de que estamos acostumbrados a que la alta representación nade entre contratos irregulares, tráfico de influencias, comisiones ilegales, prostitución, presiones mediáticas y demás lindezas ligadas cada una de ellas a la mismísima línea de flotación, incluso, del presidente del gobierno de España, ya sea a causa del hermano, la esposa, el exministro, el secretario de organización u otros tantos cargos y colaboradores de marras.

Pero, como bien diría Rajoy, en mitad de esta barbarie moral y delictiva que salpica a nuestra clase política, ya a la altura del betún, el tema de los currículums, señoras y señores, “no es cosa menor, sino que es cosa mayor”.

¿Cómo hemos llegado a normalizar el hecho de que quienes piden la confianza ciudadana falseen, y a veces de forma innecesaria, algo tan básico como es la formación académica? Mientras la juventud, la madurez y la senectud encadenamos titulaciones, cursos y másteres para acceder a la más que competitiva selva del mercado laboral, resulta insultante verificar cómo algunos de nuestros representantes políticos deciden adornar e inflar sus méritos sin pudor alguno. Insultante digo, pero no sorpresivo, habida cuenta de la calaña.

Y es que no hablamos, insisto, de una travesura o un descuido, sino de una verdadera traición a la confianza pública y, en ocasiones, de un delito. Evidentemente, no es lo mismo proclamar que se tiene el título que no se tiene, que falsificar un documento oficial. Lo que tenga que decir el Código Penal, que lo diga. Sin embargo, ambas conductas comparten de forma gradual la esencia de lo execrable: un engaño consciente y deliberado para obtener poder, sueldo o prestigio. Y si alguien es capaz de falsear los previos que le llevan a ocupar un cargo, ¿qué garantías tenemos de que no harán lo mismo también con la llevanza de su ejercicio?

Con todo, el problema de la corrupción en España sigue siendo el de siempre: la eterna sensación de que esta casuística no es más que la punta de un iceberg mucho mayor.

Sin embargo, que cada palo aguante su vela: llama poderosamente la atención el hecho de que en España se produzcan dimisiones inmediatas cuando se desvela la falsedad curricular y, sin embargo, el gobierno se apuntale vergonzosamente mientras su nave hace aguas por causas de gravedad mucho mayor. En estos casos, la dimisión no llega con la misma rapidez, quién sabe si por falta de un currículum certero que los posicionara de manera igualitaria en la sociedad civil una vez que se vieran de patitas en la calle. La pescadilla que se muerde la cola.

Y habrá quien diga que maquillar un currículum no es el problema político más importante, pero resulta que la ética pública no se mide por kilos sino en la cuerda floja de la confianza.

En todo caso, no hay mal que por bien no venga, pues no les quepa duda alguna de que, hoy por hoy, más de la mitad de los escaños de este bazar llamado España estarán echándole un ojillo a los papeles que un día aportaron para acreditar lo que eran o lo que dejaban de ser.

La política no puede convertirse en un escaparate de impostores: sin confianza no hay progreso, y sin ética no hay confianza.

Y es que lo que está en juego, señoras y señores, no son sólo un puñado de sentencias condenatorias por falsedad documental, sino la dignidad misma de la democracia, una dignidad directamente proporcional, dicho sea de paso, a las tragaderas de la ciudadanía: ese alto porcentaje de españoles que aguantan carros y carretas mientras votan con los ojos vendados, tomando única cuenta del sello que, a hierro y fuego, les marca su inamovible afiliación política, ajena a toda responsabilidad cívica y pasándose el sano ejercicio de la soberanía popular y su necesaria vertiente sancionadora por los inescrutables linderos del ojo que no tiene niña, permitiendo así el eterno posicionamiento de posturetas, mentirosos, ladrones y delincuentes.