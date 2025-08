Culparse no ayuda a entender

La costumbre de hacer nuestra la culpa de aquello malo que pasa y ya no tiene remedio es en el fondo tan evasiva como la de culpar a los demás. Esa autoculpa no tiene consecuencia, sale barata y se despacha a coste revertido al pasado, donde se esfuma. Además, imaginar que habríamos podido hacer algo para evitarlo no deja de ser un acto de omnipotencia retroactiva.

Es frecuente la autoinculpación por la deriva de una nueva generación («es que no hemos sabido educarlos»), o por esa defección política que ahora se manifiesta en la llamada antipolítica («debemos aprender a escuchar sus razones»).

ero responsabilizarnos de fenómenos que surgen a la vez en muchas partes del mundo ni ayuda a entender sus causas ni favorece la autorresponsabilidad de quienes, por su posición generacional, tienen la posibilidad y la obligación de afrontarlos: cada generación es responsable de su tiempo.

