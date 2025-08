Esfuerzo, ascensor social

Según cifras oficiales, en España hay 2.405.963 personas desempleadas, un 10.8% de la población activa, que se eleva hasta el 25% en los menores de 25 años. Sin embargo, según estimaciones fiables, existe una carencia de profesionales alarmante: en sectores como sanidad y cuidado de la salud, tecnología de la información, educación (se necesitan maestros en todas las etapas educativas), ingeniería, hostelería y turismo, agricultura… Se estima que hacen falta para cubrir la demanda actual 700.000 albañiles, 20.000 mecánicos. No hay relevo generacional en las carnicerías, en los espeteros de Málaga, en los artesanos zapateros… Se calcula una carencia de 30.000 conductores profesionales en España, que está comenzando a ser cubierta por conductores de otros países. Según la CEOE, el 75% de las empresas españolas experimenta dificultades serias para encontrar el perfil de trabajador que necesita. Y uno de los perfiles más solicitados por las empresas españolas son los profesionales de media o baja cualificación.

─No comprendo nada, JC. ¿Cómo es posible que España, siendo la campeona de Europa en desempleo y sobre todo, con una cuarta parte de los jóvenes sin trabajo, se encuentre en esta situación?

─Seguramente el problema es complejo, Pa, no quisiera yo pecar de simplificar las cosas. Debe haber varios componentes, como el que determinados empleos no son atractivos en la sociedad del siglo XXI y que las remuneraciones no son especialmente brillantes. Pero hay un concepto que estoy seguro tiene que ver, y mucho, en esta ecuación.

─Pues tú dirás, porque me tienes en ascuas.

─Los jóvenes prefieren lo cómodo a lo exigente.

─Vaya, ¡qué novedad! Eso es así desde que se sintetizó la primera hebra de ADN.

─Quizá. Pero nunca en la historia se les ha puesto más fácil el ‘dolce far niente’. El gobierno actual ha poblado el país de subvenciones, paguicas y momios, que son fáciles de obtener y pueden suponer un montante total similar al de un trabajo esforzado. ¿Y qué prefieren esos jóvenes? ¿Madrugar y doblar el espinazo de sol a sol para ganar 1.200 euros al mes o quedarse en la cama obteniendo 900?

─Ufff…

─Sí, Pa. Dilema humano casi lógico. El problema no es tomar esa decisión, el problema es que exista la opción. Estaremos de acuerdo en la necesidad de un colchón social que evite la pobreza y la marginación.

Hasta ahí hemos ido llegando progresivamente y creo que hasta los muy cerriles coinciden en que es positivo para toda la sociedad.

─Cierto. Pero una cosa es el auxilio a la pobreza extrema y otra la desincentivación del esfuerzo, de la voluntad de trabajar duro para mejorar en la vida, algo que ha existido desde siempre y que es necesario para el desarrollo humano.

─Completamente de acuerdo. El esfuerzo es el auténtico ascensor social, la base sobre la que edificar vidas y haciendas, el componente a enseñar en las escuelas.

─Pero si en las escuelas españolas se avanza de curso aun suspendiendo…

─Mal inicio, JC. Desde niños es importante inculcar la cultura del esfuerzo a los pequeños, hacerles ver su importancia y la necesidad de afanarse para lograr sus objetivos.

─Hacer un país subvencionado no parece el mejor método para el progreso.

─Como no lo es machacar a impuestos a aquellos que se esfuerzan y progresan en la vida.

─¿Sabes, Pa? De todos los dislates del Sanchismo, me parece que el peor –por lo que representa para todo el devenir de la sociedad–─ es esta desincentivación del esfuerzo. Algo que, esperemos, habrá que resolver con urgencia antes de que pase factura definitiva a muchas generaciones.

Suscríbete para seguir leyendo