Pequeños detalles de gran importancia

«Antes que amanezca III», de Rocío Rivas. | ROCÍO RIVAS

¿Cuál sería ese «pequeño detalle» que determina la inflexión estética de un artista o redefine sus postulados críticos? En la pintura tradicional, con frecuencia la luz ha funcionado como dispositivo natural de consecuencias plásticas o incluso emocionales. Tan sólo recordar dos ejemplos notables: la frustración de Claude Monet cuando intentaba captar las variaciones de sus Ninfas («Esta luz que se escapa llevándose el color es algo espantoso») o las tribulaciones de Joaquín Sorolla mientras realizaba los paneles de Las regiones de España («Esto de querer pintar al sol, y al aire libre es el mayor martirio que imaginar se puede»). Pero ¿y en los nuevos comportamientos artísticos? ¿Dónde hallar ese gozne mínimo, a veces imperceptible, cuando lo híbrido, lo disruptivo y lo múltiple colonizan todo acto creativo posmoderno?

La localización de ese momento crucial, que puede significar la fortuna o el descrédito de una iniciativa, se nos antoja tarea ardua pues el añadido de ese «pequeño detalle», como lo denomina Félix Guattari, implica un nuevo rumbo, «una nueva manera de entender las relaciones entre el hombre, la geografía y la naturaleza». Tras visitar una reciente exposición de Rocío Rivas (Marbella, 1981), hemos constatado que esos tres referentes gravitan de manera insospechada tanto en la estrategia discursiva cuanto en la introducción de nuevas técnicas, que amplían la dimensión conceptual del proyecto. Mantiene la autora los pilares básicos de su poética, dibujo y cerámica, si bien potencia los valores formales y sensoriales de ambas disciplinas explorando los límites del objeto y su representación (espejos, esculturas, instalaciones).

A pesar de este magnífico despliegue de recursos, no hemos visto el desencadenante (ese pequeño detalle, a riesgo de ser cansinos) de tan prometedor periplo artístico; y quizá sea porque no se hallaba en esta individual, sino en las dos anteriores, concretamente en INdiVISIBLE (Centro Cultural Maruja Mallo, Madrid) y Constelaciones (Galería Con Tinta Roja, Marbella), fechadas en 2011 y 2012, respectivamente. Una década, pues, de pruebas y experimentos con dos medios en apariencia disímiles pero con un origen común: el círculo o la circunferencia, que evolucionan de su estatismo gráfico y monocromo (grafito) a una policromía variada y sugerente (lápices de colores). Sin duda por un impulso telúrico, el dibujo en papel muta a arcilla refractaria o resina de poliéster, piezas que desbordan el núcleo primigenio y se expanden a modo de diáspora invasiva. Cuando esta fórmula parecía abocada a la autorreferencialidad, Rocío Rivas enlaza Naturaleza y Universo mediante simbologías compartidas e interacciones entre ecosistemas, con resultados espectaculares en cerámica esmaltada o gres vitrificado. Lo dicho: en ocasiones, el origen no se halla en el dónde sino en el cuándo.