Diabólico parque de atracciones

Ese sátrapa llamado Netanyahu, sobre quien pesa orden de arresto de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y de lesa humanidad, sigue cumpliendo su papel en la macabra representación que ha organizado en el parque de atracciones ubicado en Gaza. El tiro al blanco lo domina y siempre se lleva premio por buena puntería. Juegan en la tómbola los palestinos. Pero nunca ganan y el primer ministro israelí lo celebra. Cientos de exoficiales se rebelan contra él y piden a Donald Trump que ponga fin a las hazañas bélicas. La ocupación ilegal lleva desde 1967.

Trump le obsequia un pastel y la UE ve, oye y alza la voz como mucho, mientras las tropas israelíes matan. De hambre o con un pelotón de fusilamiento cuando la gente acude en busca de un mendrugo. Violan los derechos humanos, disparan en los puntos de distribución, y España y otros 24 países piden el fin inmediato de la ofensiva y de las restricciones de ayuda humanitaria. Por pedir algo.

Decenas de miles de criaturas padecen malnutrición. Y si se permite la entrada de suministros es insuficiente. El Ejército de Netanyahu va también de pesca. Coloca cebos en la Franja y los desesperados peces pican el anzuelo. Algunos inocentes pillan migajas y luego, de postre, los asesinan tranquilamente. La actuación de los socios occidentales consiste en no mover ni un dedo, ante la locura del genocidio, y en contemplar quizá la masacre por la tele, sentados en el sillón y tomando café, copa y puro sin despeinarse.

La jefa de la diplomacia europea (qué importa su nombre) solicita como única medida, por favor, que se deje de matar en los lugares donde se distribuyen alimentos. En otras partes vale. No ahí. Porque no da tiempo a ingerirlos y eso está feo. Las autoridades de Israel piden la ocupación total de Gaza, a lo que se oponen las fuerzas militares por temor a que las milicias palestinas ejecuten a los prisioneros, y echar de su tierra a los gazatíes que tengan la fortuna de sobrevivir en el infierno organizado por Netanyahu. No es difícil tampoco condenar que grupos islamistas muestren vídeos de rehenes israelíes visiblemente desnutridos, o cualquier conducta deplorable, como el ataque del 7 de octubre de 2023 por parte de Hamás. Una lluvia de misiles contra el mundo judío. Ahora bien, es conocida la implicación de Netanyahu en el respaldo a ese grupo terrorista antes de la actual guerra, y en la perpetuación de una tensión permanente que impida resolver el conflicto entre Israel y Palestina por medio de la división de la tierra, el fin de la ocupación o la solución de dos Estados. Es el angelito que bendice Trump. Cuánto le gustaría a este último controlar la Franja y «reconstruirla». Violación del derecho internacional, perpetuar la injusticia y deportación forzada de dos millones de personas hacia Egipto y Jordania para después construir sobre las ruinas la Riviera de Oriente Medio. Edificios de lujo, hoteles y destino turístico de primer nivel construido en los suelos bombardeados y ensangrentados. La inmoralidad de algunos no tiene límites. En tanto, respaldo político y diplomático y armas de fabricación estadounidense para continuar cometiendo crímenes contra la población palestina. Los ataques llevan casi dos años y la matanza asciende a más de 60.000 personas.

La UE no se atreve a aplicar sanciones contra Netanyahu para no enfadar al inquilino de la Casa Blanca. El principal socio comercial de Israel es Europa. No se proponen el embargo de armas europeas, que se suministran a las tropas israelíes, u otras medidas de presión para frenar el genocidio televisado. La derechización en Europa lo impide y el criminal espectáculo continúa. No existe ninguna cruzada antisraelí, sino un rechazo popular a la violencia de cualquier signo y a la hambruna. Los dirigentes europeos miran más bien a las nubes y no al diabólico parque de atracciones. Eslovenia prohíbe vender armamento a Israel. Y España no lo envía pese a los contratos existentes.

Poco más puede hacer Pedro Sánchez, además de haber solicitado a sus socios la suspensión de los acuerdos con el país hebreo, cosa que no haría nunca el PP, una formación política que acoge recias sombras, amplio cinismo, altivez o elitismo en su manera de ser y maniobrar. Por cierto, una resolución de la ONU pidió el alto el fuego en la Franja de Gaza y el cumplimiento de las obligaciones legales. ¿Defender lo que es justo es situarse en el lado equivocado de la historia? Y no olvidemos la batalla entre Ucrania y Rusia, la guerra civil en Siria, en Sudán, en Yemen… Las soluciones pacíficas y abordar las consecuencias humanitarias constituyen la única actitud válida. ¡Que siga la juerga!

