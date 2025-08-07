¿Faltan trabajadores en la hostelería de Málaga o sobran malas condiciones?

Un grifo de cerveza en la barra de un bar. / Joan Puig

En pleno verano, los titulares insisten: «Faltan trabajadores en la hostelería». Pero, ¿realmente escasea la mano de obra o lo que falta son condiciones laborales dignas?

En Málaga contamos con uno de los mejores convenios de hostelería de España, un Convenio que afecta a 130.000 trabajadores y trabajadoras, pero aun siendo un convenio beneficioso, ni siquiera eso basta para atraer y retener personal. ¿El problema es el convenio o su aplicación? Desde el sindicato recibimos a diario testimonios de personas que abandonan el sector, y la razón principal es la dificultad para conciliar la vida laboral y familiar. Los horarios partidos, la imposibilidad de descansar fines de semana y la falta de previsibilidad hacen casi imposible compatibilizar el trabajo con la vida personal.

A esto se suma la inestabilidad de los turnos, especialmente en la hotelería, donde hemos llegado a ver hasta 38 cuadros horarios distintos en un solo año. Esta falta de estabilidad genera inseguridad y desmotivación en las plantillas.

Las cargas de trabajo son otro factor determinante. El número de clientes por trabajador es insostenible: camareras de pisos con más de 25 habitaciones por jornada, la mayoría de las veces con jornadas abusivas a tiempo parcial, personal de office soportando temperaturas extremas, y equipos de sala saturados en temporada alta. Todo esto lleva a jornadas que, en la práctica, superan lo pactado y minan la salud física y mental de quienes sostienen el sector.

No podemos olvidar la falta de formación pública. España vive del turismo, pero las administraciones no fomentan suficientemente las escuelas de hostelería públicas. La profesionalización es clave para la calidad y la fidelización del personal, pero no todos pueden acceder a la formación privada. Urge invertir en centros públicos que respondan a la demanda real del mercado.

Por último, el acceso a la vivienda se ha convertido en una barrera insalvable. Los precios de alquiler en Málaga, que han subido más de un 40% en los últimos cinco años, siendo la sexta provincia española más cara para vivir de alquiler, lo que impide que personas de otras regiones puedan venir a trabajar durante la temporada alta, algo que antes era habitual y hoy es casi imposible.

En definitiva, el problema no es la falta de trabajadores, sino la falta de condiciones dignas, estabilidad, formación y acceso a vivienda. Si queremos un sector fuerte y sostenible, todas las partes deben asumir su responsabilidad y poner en el centro a quienes hacen posible la hostelería. Solo así podremos mantener la calidad y el prestigio del turismo en Málaga.