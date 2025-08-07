Opinión | En corto
Juegos del estío: estaciones sin servicio
Lo cuento como síntoma de los tiempos que corren, en los que la idea de servicio al público no es dominante en el sector público, ni en el privado ni en el mixto (como son las concesiones). Mediodía en una estación de servicio en una autopista del valle del Ebro. Intento llenar el depósito, para completar el viaje sin volver a repostar. Como es de prepago, pregunto cómo hacerlo. Me explican la secuencia en la caja, donde hay dos personas jóvenes de charla: calcular, pagar y, si lleno sin utilizar todo el combustible pagado, volver a pasar por caja para que me devuelvan. Como es natural me largo y en la siguiente estación me atiende un empleado, aún joven pero no tanto, que me llena el depósito (y el de otros dos vehículos, casi a la vez), entra en el establecimiento para cobrarnos con suma celeridad y nos va dando las gracias, con una sonrisa nada forzada. Gracias a usted, señor, le digo.
