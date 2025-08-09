La falacia de los dos Estados

Nunca, jamás, ha vuelto la posibilidad real de reparto equitativo de la tierra de Palestina entre judíos y árabes. En noviembre del 47, lo decretaron las Naciones Unidas, en una votación tongada que tenía como único y verdadero objetivo reconocer al Estado de Israel. Fue, a todas luces, una victoria de la hábil diplomacia judía y de los Estados Unidos. Fue la victoria culminante del sionismo y el logro mayúsculo de ese gran líder que fue el izquierdista David Ben Gurion, quien supo aprovechar una ventana de oportunidad que incluyó el apoyo de la URSS.

Las Naciones Unidas dieron rienda suelta a los deseos del líder sionista Ben Gurion, comandante en jefe de la Hagana, el Ejército judío en la sombra. Ben Gurion mostraba en público su cara más amable, su voluntad de convivir en vecindad con un Estado palestino. Pero era puramente una actitud estratégica, pragmática. También Ben Gurion, con Golda Meier, alimentaban la idea de crear un único estado, el de Israel sobre la totalidad de Palestina, donde –eso tal vez sí– pudieran vivir y convivir los árabes que, por aquel entonces, aún eran la mayoría de la población en Tierra Santa. Cabe decir que para aquel entonces no sólo las naciones árabes rechazaron el acuerdo (con Jordania arrastrando los pies), también las facciones armadas judías disidentes lo rechazaron de plano. Tanto el Irgun, embrión del actual Likud de Netanyahu, como el llamado Grupo Stern, aún más extremista, se opusieron a esa partición, porque ya entonces defendían que la tierra de Palestina correspondía únicamente a los judíos, que ahí era, en el llamado Eretz Israel, donde debían levantar la patria judía, el nuevo Estado. No estaban dispuestos a renunciar a una sola hectárea de la tierra prometida.

De hecho, fue Ben Gurion quien impuso la política de conquista de tierras habitadas por árabes, de ganancias territoriales respecto a la resolución de las Naciones Unidas, en la Guerra de la Independencia que estalló a cielo abierto en 1948. Antes, mientras duró el mandato británico, se libró una lucha clandestina. En la guerra, el moderado Ben Gurion no solo optó por conquistar pueblos árabes que según Naciones Unidas formaban parte del Estado palestino, sino que se opuso a desalojar cualquier poblado judío, ni que eso pudiera significar la aniquilación de todos sus habitantes. Tanto es así, que cuando le proponían en circunstancias bélicas de clara inferioridad que se evacuaran las mujeres y niños judíos, se opuso a ello, aduciendo que los hombres lucharían con mayor ardor si además de defender la posición defendían las vidas de sus familias. El primer dirigente que optó por limpiar de árabes pueblos enteros fue el mismo Ben Gurion.

El drama que vive Gaza es paralelo al que vive Cisjordania, donde sigue con firmeza la política de más y más asentamientos con asedio implacable a los pueblos árabes por parte de los colonos y el Ejército. El objetivo es Eretz Israel, toda la tierra palestina tiene a un único y legítimo propietario, los judíos, el pueblo judío. Y a lo único que pueden aspirar los árabes es, tal vez, a no ser ciudadanos de segunda en el Estado de Israel.

Solo hay que leer la autobiografía de Netanyahu para confirmar a todas luces que no caben dos estados en Palestina. Solo hay uno posible y ese es Israel. El resto forma parte de la liturgia europea, una falacia que románticamente se mantiene y que no tiene, de verdad, a nadie que la sustente.

