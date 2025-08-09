Opinión | En corto
Guerras de las que no se habla
¿Se ha vuelto más torpe el cazador o más astuto y rápido el mosquito?. Me refiero a ese que permanece agazapado hasta muy avanzada la noche, cuando despega y merodea sobre las partes desnudas de la presa humana, con su zumbido característico, un aviso ante al que el manotazo nunca acierta. Antes, erguido el cazador, si el insecto lograba eludir su acometida con lo que hubiera a mano volvía a posarse desconcertado en algún plano, donde solía caer. Ahora se guarece en rincones o velos, a la espera de que, rendido otra vez por el sueño, abandone y vuelva a apagar la luz. Como hay más literatura científica sobre la decadencia del humano viejo que sobre el progreso en los ardides del mosquito, la respuesta a la pregunta que da inicio a este billete parece cantada, pero siempre he pensado que la frase «inteligencia de mosquito» para denotar su pequeñez era un completo error.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alerta amarilla en las playas de Málaga: las medusas vuelven a la Costa del Sol
- Aurelio Rojas, cardiólogo malagueño: 'Si tu pulgar hace esto, hay mayor probabilidad de tener aneurisma
- Málaga adjudica la obra de renovación integral del paseo marítimo de Pedregalejo: así será
- La leyenda de la calle sin nombre en Málaga
- Canal Sur retransmitirá en abierto el Málaga CF - Granada CF
- Una taxista de Marbella, obligada a parar en mitad de la carretera por el comportamiento de un pasajero: 'Me pica todo
- Música en directo, verdiales, flamenco y espectáculos infantiles: así será la Feria en el Centro de Málaga
- Málaga veta definitivamente la inscripción de nuevos pisos turísticos en 43 barrios