¿Quién puede ser político?

Se dice que en política deberían estar los más válidos. ¿Y quién lo es? ¿Basta con tener ideología y oratoria? ¿Los títulos académicos son o no son necesarios? ¿Acaso pecamos de ‘titulitis’? Es inviable una respuesta global en abstracto, porque no es lo mismo quien de estudios superiores carece pero tampoco tiene apenas experiencia laboral porque ha dedicado su tiempo a medrar, practicar el arribismo y, no content@ con ello, inventarse su currículum; frente a quien de estudios superiores también carece pero que sí tiene una extensa trayectoria laboral y también sindical, como por ejemplo Diego Cañamero, diputado del Congreso entre 2016 y 2019. Desde luego que tener una formación ayuda, y hay puestos como el de ministro, vicepresidente o presidente que deberían tener determinados requisitos formativos. Del mismo modo que también deberían exigirse X años cotizados para ser diputado o senador. La purga sería considerable. Todo este debate choca con un panorama laboral exigente en el que para ser camarero se pide inglés como requisito imprescindible («very Spanish» todo esto); a un frutero el curso de manipulador de alimentos; y al personal público de limpieza pasar un proceso selectivo de concurso-oposición. Frente a ello, la ausencia de requisitos en puestos de tanta responsabilidad y tan alta remuneración, obviamente chirría, porque eso permite que se convierta en una ventana para los ‘listos’ holgazanes que se pegan como rémoras a los partidos políticos y sus opacas fundaciones, y para que, por otro lado, el nepotismo campe a sus anchas. En eso, hasta que alguna ley no lo impida, nuestro país sí que tiene varios másteres endémicos.

