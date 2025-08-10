Un breve descanso muy cansado

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, durante el pleno ordinario de julio de 2025. / Álex Zea

Al alcalde de Málaga le molestó que no dejaran hablar a la empleada de Limasam en el Pleno. A mí también. ¿Cómo no me va a molestar que interrumpan a quien está legítimamente en el uso de la palabra por quién se salta las normas a la torera y recurre al griterío? No veo que el regidor perdiera los papeles, perderlos habría sido permitir esa arbitrariedad antidemocrática en una de nuestras instituciones. Lo anterior, sin entrar en el uso partidista de las corporaciones públicas y las demandas populares, reales o inventadas, que eso da para una enciclopedia.

En Marbella, por el contrario, y cosa rarísima, se unen PP, PSOE y Vox para pedir al Gobierno que expulse a los manteros que reincidan. Parece normal que los que se saltan las leyes paguen por ello, sin distinción alguna, que para eso la Justicia tiene una venda en los ojos, aunque haya tantos que se suben a la estatua para quitársela.

Pero, ojo. Que los recientemente indultados por Mohamed VI -por su 26 aniversario en el Trono-, unos 20.000 delincuentes, una parte, aunque sea mínima, vienen para acá, que aquí la policía es democrática y ellos saben quién pega y quién paga, que no es lo mismo. Y algunos podrían tener que ver con la yihad, que es un virus muy peligroso pero que, esta vez, no viene de China. Como esto no lo dice el Gobierno, alguien tiene que decirlo, que la naturaleza le tiene miedo al vacío, que predicaban los aristotélicos. Supongo que el asunto les dará mucho más trabajo a los que aquí nunca salen en las fotos.

Después, no nos explicamos -que, obvio, no es aprobar- los torrepachecos que en el mundo han sido, ni el sondeo de opinión de Sigma Dos sobre los inmigrantes ilegales. La cosa también tiene que ver con el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que reaccionaba a la decisión del gobierno regional de abandonar el Programa de Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí. «Una ultraderecha señala y la otra ejecuta», acusó con evidente olor a plomo y mala leche caducada. Pero se calló que ese mismo programa lleva más de 30 años con un modelo en el que Marruecos selecciona a los profesores, y en el que ni el Ministerio de Educación ni el propio país firmante ofrecen garantías suficientes para su adecuado funcionamiento. ¿Por qué creen que Marruecos firma?

Por cierto, le recuerdo al gran ministro del Interior, que sigue sin dar noticias, de ninguna clase, de Andriv Portnov, ¿recuerdan? Cinco tiros y el último de ellos en la cabeza le pegaron en Pozuelo al ucraniano acusado de alta traición en su país. Yo estoy seguro de que esos crímenes también se investigan.

Y para subir la temperatura, la prestigiosa revista científica Nature revela fallos graves en las predicciones de los modelos climáticos, que no coinciden con lo que realmente está ocurriendo en diversas regiones del planeta. Uy, uy… El artículo está firmado por investigadores del Instituto Max Planck de Meteorología (Alemania) y de la Universidad de Chicago.

De lo que no caben dudas es de las ganas de fastidiar de algunos. Ahora, el Consejo de Europa afea al Gobierno español la laxitud contra la corrupción y considera que peca de «falta de determinación» para combatirla y hasta le reprocha no cumplir ninguna de sus 19 recomendaciones para frenarla. Habrase visto, qué ingenuos…

El caso es que en todas partes cuecen habas. En el Parlamento de Ucrania hasta se pelean a puñetazos en la aprobación del proyecto de ley para restablecer la independencia de las dos principales agencias anticorrupción que el presidente Zelenski quiso intervenir. Pero le avisaron sus aliados extranjeros, Volodímir, que te van a criticar los de siempre, y rectificó el susodicho en 48 horas. Quería poner las agencias a disposición del fiscal, que lo nombra él, por supuesto. Miles de jóvenes salieron a las calles, pero no fue el Euromaidán de Yanukóvich, no había dinero.

Volodímir pretendía, vamos a dejarnos de tonterías, proteger a su círculo de colaboradores, alguno de estos perseguido por determinadas investigaciones, y las que puedan venir después, que nunca se sabe. Mira dónde está Cerdán, y lo delgadito que se ha quedado Ábalos de tantos disgustos. Pues eso. Francisco de Quevedo fue muy claro:

Es hielo abrasador, es fuego helado,

es herida que duele y no se siente,

es un soñado bien, un mal presente,

es un breve descanso muy cansado.