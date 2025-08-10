La Casa de Alba: los guardianes de la belleza

Los guardianes de la belleza / álex zea

En Málaga tenemos la mala costumbre de pensar que lo bueno siempre pasa en otro sitio y nunca aquí. Que las grandes exposiciones viven en Madrid, que las óperas suenan mejor en Barcelona y que a nosotros nos toca aplaudir desde la distancia. Y luego un día cruzas la plaza del Obispo, entras en elCentro Cultural Fundación Unicaja y te das cuenta de que lo extraordinario está aquí, esperándote. Sin AVE. Sin excusas. Y que si no vamos a verlo, no es por falta de oportunidades, sino por la pereza de creer que ya lo sabemos todo.

La muestra que acoge estos meses el palacio arrendado por Fundación Unicaja, Mecenazgo y coleccionismo en la Casa de Alba, es de esas que desmontan cualquier complejo cultural de provincias. Más de 250 piezas, algunas jamás vistas fuera de los palacios familiares, reunidas en Málaga -dentro del carácter itinerante de la exposición- para pasearnos por varios siglos de historia de España. Es un viaje que empieza en la Edad Media y llega hasta el siglo XX, donde se entrecruzan reyes, pintores, poetas, batallas, intrigas políticas y gestos de mecenazgo que hoy siguen dando frutos. De Alba de Tormes a la plaza del Obispo.

Ahí están, colgados o expuestos con un respeto casi litúrgico, lienzos de Goya, Sorolla, Ingres, Rembrandt… Piezas que no solo llevan la firma de un genio, sino que han sobrevivido a guerras, cambios de dinastía, crisis políticas y algún que otro intento de expolio. Entre las vitrinas, documentos que deberían ir con escolta: el testamento de Fernando El Católico, cartas de Tiziano o de Isabel I de Inglaterra, un recibo firmado por Lope de Vega —que, por cierto, cobraba su pensión con puntualidad— o la concesión de títulos que han marcado la historia de esta familia. Y junto a ellos, joyas, esculturas, muebles, uniformes reales… la vida entera de una estirpe que ha entendido que la belleza también se hereda, pero no para encerrarla bajo llave sino para que pueda ser conocida, disfrutada y puesta en valor. Tú disfrutas viéndolo y ellos trabajan para que así pueda ser.

Pero lo que cuelga de las paredes es solo la mitad de la historia. Lo importante también está en quién hace posible que eso esté aquí. Y ahí aparece Fundación Unicaja, nacida en esta tierra y con la convicción de que la cultura no es un extra para entretener o rellenar agendas, sino una inversión de futuro. No se limita a prestar sus paredes: pone medios, criterio, contactos y compromiso para traer proyectos que, en cualquier otro lugar, se venderían como acontecimientos de primera magnitud. Y lo hace desde Málaga, desde Andalucía, en ocasiones rodeada de turistas; sin complejos y con una visión que conecta lo local con lo internacional.

Y aquí convendría detenerse. No todas las fundaciones bancarias tienen la misma filosofía. Algunas se limitan a cumplir con el expediente, las hay centradas en lo social en exclusiva, otras dispersan esfuerzos y pocas, muy pocas, han conseguido lo que Fundación Unicaja: convertir su programación cultural en un referente estable, reconocible y de calidad. El Palacio Episcopal, bajo su gestión, se ha transformado en un centro cultural con carácter, que ha acogido exposiciones capaces de atraer tanto al visitante casual como al investigador especializado. Y esta de la Casa de Alba es, sin duda, una de las joyas de la temporada.

Y está, por supuesto, la otra parte de la ecuación: la Casa de Alba. En tiempos en los que la palabra nobleza provoca la ceja levantada y el comentario fácil, conviene recordar que esta familia ha sido durante siglos guardiana de un patrimonio que hoy podemos disfrutar porque no acabó en manos dudosas ni en salones privados de acceso imposible. La historia de España no se entiende sin el papel que jugaron ciertas casas aristocráticas en el coleccionismo, la protección de artistas y la conservación de documentos clave. Mientras otros quemaban, destruían o vendían, ellos guardaban, catalogaban, protegían y cuidaban.

Se puede debatir sobre los privilegios heredados, sobre la desigualdad o sobre la imagen pública de la aristocracia. Pero frente a un Goya, un Sorolla o un documento que ha sobrevivido quinientos años, lo que queda es agradecimiento. Agradecimiento por poder contemplar ese legado en nuestra ciudad y por saber que alguien se ha preocupado de que llegue intacto hasta nosotros. Y que pudo haber dedicado ese esfuerzo y tiempo a otras cosas más banales y lo dedicó a esto. A que permanezca para todos un patrimonio de valor incalculable. Y sí, también es una llamada de atención: el patrimonio, si no se cuida, se pierde. Y cuando se pierde, no vuelve.

En esta exposición hay, además, una lección silenciosa sobre el valor del mecenazgo. Mecenazgo entendido no como un capricho de millonarios, sino como una responsabilidad histórica: la de devolver a la sociedad parte de lo que se ha recibido. La Casa de Alba lo ha ejercido durante siglos, no solo acumulando obras, sino poniéndolas a disposición del público en momentos como este. Y Fundación Unicaja asume ese mismo papel desde otra perspectiva: la de una entidad moderna que entiende que el apoyo a la cultura es inseparable de su compromiso con la comunidad.

La entrada cuesta tres euros. Y esos tres euros se destinan íntegramente a Cáritas y a las Hermanitas de los Pobres. Nobleza y banca unidas para que el arte ayude a quienes más lo necesitan. Puede sonar a ironía o a frase empalagosa, pero es una realidad tangible y, en estos tiempos de tanta desconfianza hacia las instituciones, algo así merece subrayarse.

La próxima vez que alguien diga que aquí «no pasa nada», invítenle a dar un paseo por la plaza del Obispo. Que vea con sus propios ojos el testamento de Fernando El Católico o un Goya que no necesita pie de foto para impresionarnos. Que entienda que Málaga no es solo un lugar para contemplar el mar o sentarse en una terraza, sino también -a Dios gracias- para encontrarse cara a cara con la historia y la belleza. Y que eso, queridos amigos, es un privilegio que conviene no olvidar. Porque la cultura, cuando se vive, deja de ser un lujo y se convierte en parte de lo que somos.

Y en esta ocasión, gracias a la Casa de Alba y Fundación Unicaja, el privilegio se hace realidad.

Viva Málaga.