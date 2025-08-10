El «yo» en su máximo exponente

El dolor es una señal de alarma, y atenderlo es necesario. / pixabay

Hay un instante, brevísimo pero infinito, en el que todo lo que existe se reduce a una sola cosa: nuestro dolor. Da igual si es un pellizco, un golpe en el dedo pequeño del pie o una herida más profunda. En ese momento, el universo entero se contrae y solo queda, por un segundo, «yo y mi herida». Nada más importa. Ni los problemas ajenos, ni las grandes tragedias del mundo, ni siquiera las personas que amamos. El dolor nos convierte en el centro absoluto de nuestra propia existencia.

Piensa en la última vez que te hiciste daño. Quizá fue algo trivial: un corte con un papel, un tropiezo, un pellizco accidental. En ese segundo, no hubo nada más. Ni el trabajo pendiente, ni las preocupaciones de la vida, ni siquiera el amor por los demás. Solo el agudo grito interno que clama: «¡Duele!». Es una reacción primitiva, animal, anterior a cualquier pensamiento racional. El cerebro, en su afán de supervivencia, borra todo lo superfluo para concentrarse en una sola orden: protege, alivia, escapa. Este mecanismo no es bueno ni malo; simplemente es. Pero lo interesante es cómo revela una verdad incómoda: el dolor nos hace profundamente egoístas. No por maldad, sino por pura biología. Cuando el cuerpo sufre, la mente se repliega sobre sí misma. No hay espacio para la empatía, para el otro. Este egoísmo instintivo no se limita al dolor físico. También aparece en el sufrimiento emocional. Una ruptura amorosa, una traición, una pérdida… En esos momentos, aunque intentemos disimularlo, todo gira en torno a nuestro pesar. Los demás pueden tener sus propias batallas, pero las nuestras nos parecen más urgentes, más reales. ¿Es esto reprochable? En parte, no. El dolor es una señal de alarma, y atenderlo es necesario. Pero también nos muestra cuán frágil es nuestra supuesta generosidad. Basta un pinchazo para que olvidemos, aunque sea por un instante, que hay otros seres humanos que también sienten, que también sufren. Curiosamente, aunque el dolor nos aísla en nuestro propio mundo, también es lo que nos recuerda que todos somos iguales. Todos nos quejamos cuando algo nos lastima. En ese sentido, el dolor es el gran igualador. Nos recuerda que, por mucho que intentemos elevarnos por encima de los instintos, seguimos siendo criaturas vulnerables, esclavas de nuestros nervios y nuestras terminaciones sensitivas. Pero al mismo tiempo, nos encierra en nosotros mismos. Porque cuando duele, no hay filosofía, no hay moral, no hay altruismo que valga. Solo hay un deseo primario: que deje de doler. Y hasta que eso no ocurre, el resto del mundo puede esperar. Quizá la respuesta no esté en negar este mecanismo, sino en reconocerlo. Saber que, cuando nos hacemos daño, nuestro cerebro nos traiciona y nos convierte en seres ensimismados. Pero también hay que entender que los demás reaccionan igual. El verdadero desafío no es evitar sentirnos el centro cuando nos lastimamos, sino recordar, una vez pasado el dolor, que los demás también lo son. Que todos llevamos dentro ese mismo grito interno. Y que, tal vez, la única manera de ser menos egoístas es aceptar que, en el fondo, todos lo somos cuando más nos duele. Al final, el dolor nos enseña una lección incómoda pero valiosa: somos, por naturaleza, frágiles y egocéntricos. Y quizá, solo al admitirlo, podamos ser un poco más compasivos con el dolor ajeno. Porque todos, en algún momento, hemos sido solo «yo y mi herida». Y nada más.